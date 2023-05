În cadrul emisiunii „Generația Schimbării“, la DC News, deputatul USR Diana Buzoianu a vorbit despre modul în care parlamentarii în vârstă și mai vechi se raportează la tinerii deputați din Legislativ:

„E o diferență foarte mare între începutul mandatului și ce se întâmplă acum, la doi ani și jumătate de mandat. La începutul mandatului am avut surpriza să fiu inclusiv confundată cu asistentele, secretarele colegilor mei parlamentari. A fost ca și cum - dacă eram o tânără femeie - nu aveam cum să fiu eu parlamentar, ci sigur eram în echipa cuiva care era parlamentar. Am avut această surpriză chiar de la colegi parlamentari.

Apoi a fost lipsa aceasta de a da ocazia de a vorbi sau modalitatea de a întrerupe. Este o lipsă de respect pe care o arăți mai indirect. De multe ori, în Parlament, femeile sunt mult mai întrerupte decât bărbații. De exemplu, când în plen urcă un tânăr e foarte multă rumoare, nimeni nu ascultă.

Când vin acești lideri politici, bărbați, peste 50 de ani, lumea tace. Acolo lumea are respectul necesar să asculte 5 secunde ce se spune. Cred că vine la pachet cu o putere informală, care vine cu funcția, cu vârsta, inclusiv cu faptul că au avut mai mulți ani această oportunitate și au crescut mai mult în politică.“, a spus Diana Buzoianu.

„Oamenii vor să vadă proiecte și rezultate concrete“

„Din perspectiva mea, respectul pentru această funcție ar trebui să fie asigurat oricui. Toți am fost aleși de către cetățeni, toți suntem acolo cu proiectele noastre, dar nu se întâmplă așa.

Astăzi, după niște ani de lucru și de prezentat proiecte, am colegi parlamentari, inclusiv din majoritatea parlamentară, care spun că vor să inițiem împreună proiecte legislative, chiar dacă ei nu au neapărat nevoie de voturile noastre. Totuși, ei știu că inițierea unui proiect cu mine înseamnă un lucru profesionist, un proiect scris cu cap - pentru că au văzut că am livrat asta în timp - ceea ce e o marcă de respect. Cu parlamentarii alături de care am văzut că pot să mai mișc proiecte, care am văzut că sunt de bună credință pe anumite subiecte, sigur că duc această muncă de colaborare. În Parlament reușim să trecem și să obținem rezultate dacă obținem și aceste majorități. Oamenii vor să vadă proiecte și rezultate concrete“, a mai spus deputatul USR.

