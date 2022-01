"Sunt foarte bine în lumea mea". De ce nu vrea Carmen Harra să se recăsătorească: Văd ce se întâmplă. Este greu

"Am încercat să îmi transform viața în bine"

"Iubirea mea la ora actuală este pentru tot ce este frumos, pentru elevare conștiinței umane, pentru a-i ajuta pe cei din jur, fac nenumărate seminarii, scriu o carte nouă, îmi desfășor activitatea cu aceste lucruri și fericirea, de fapt, nu mi-o dă neapărat un partener de viață. Fericirea este în interiorul meu, nu e o stare de spirit, este legată de menirea noastră, de ce suntem noi. Putem fi fericiți din lucruri extrem de simple și dacă suntem împăcăți cu noi înșine și dacă avem o relație bună cu noi înșine, ceea ce încerc eu să am, în special, în ultima vreme!

Am încercat să îmi transform viața în bine, din toate punctele de vedere. Nu știu cât am reușit, dar măcar încerc în continuare. Scriu pentru revista Daily Mail, sunt destul de aglomerată în ultima vreme cu multe emisiuni aici. Lucrez la o nouă carte, am făcut multe colinde aici, am o activitate intensă! Se resimt toate probleme care sunt în lume, extrem de puternic și în România. Sper să reușim să trecem peste ele, să supraviețuim și acestei încercări, să învățăm ceva din lecțiile astea majore, să ne iubim, să fim mai buni", a spus Carmen Harra pentru ciao.ro.

"Am avut o căsnicie superbă, nu îmi doresc încă una"

"Eu sunt foarte bine în lumea mea. Am avut o căsnicie superbă, nu îmi doresc neapărat încă una pentru că văd ce se întâmplă. La ora actuală, oamenii nu mai înțeleg… De aceea am și scris o carte recent despre arhitipurile umane și cât de greu este să te implici cu adevărat într-o relație. Vedem o generație tânără care are foarte multe probleme în relație, vedem nenumărate divorțuri așa cum asistăm și în România, la oamenii pe care îi știm, dar câte divorțuri se produc la oamenii pe care nu îi știm... Așa că este greu să îți găsești partenerul de viață! Oamenii, în general, fac compromisuri în relațiile lor și nu sunt neapărat cei mai fericiți, din nefericire. Vreau să le fie bine românilor!", a mai spus Carmen Harra.

