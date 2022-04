Sue Ellen Ewing din "Dallas". Totul despre viața grea, marcată de tragedii a actriței Linda Gray

Linda Gray (81 de ani) a fost mereu o femeie puternică și nu a lăsat să se vadă suferința prin care a trecut de-a lungul timpului. Actrița și-a pierdut mai multe persoane dragi și a fost nevoită să meargă mai departe cu fruntea sus, dar cu inima plină de goluri.

Pare că amintirea celor dragi a ținut-o tare sau a fost vorba de dragostea celor care au rămas lângă ea și au susținut-o.

Cea mai recentă pierdere pe care a suferit-o vedeta este cea a fiului ei, Jeff Thrasher, care era regizor și producător de televiziune. Fiul ei a murit în 2020 la vârsta de 56 de ani din cauza leucemiei.

După o luptă grea cu boala, fiul actriței a trecut în neființă în luna noiembrie 2020. Linda Gray și-a arătat durerea față de pierderea fiului ei printr-o postare pe contul personal de Instagram, unde a scris un mesaj emoționant.

”O celebrare a vieții fiului meu, Jeff. Era cel mai bun, cald și amuzant om, le aducea celor din jur bucurie și era iubit de toată lumea”, a scris actrița în descrierea fotografiei.

Fanii au fost empatici și au postat mesaje de consolare în comentariile postării. Linda Gray mai are o fiică, în vârstă de 55 de ani și doi nepoți care îi readuc bucuria în suflet atunci când este tristă. Deși are familia alături și încearcă să se refacă după pierderea fiului, actrița mai are în suflet și alte goluri lăsate de pierderea altor persoane extrem de apropiate.

Deși a avut o viață presărată cu greutăți, vedeta nu s-a lăsat doborâtă niciodată și acum la 81 de ani, arată foarte bine și durerea nu se vede pe chipul ei. Actrița postează des pe contul ei de Instagram și amintiri cu fiul ei, dar și poze cu fiica ei despre care spune că este foarte mândră.

Linda Gray a debutat ca fotomodel. A devenit totuși cunoscută publicului larg după apariția în serialul „Dallas”. Nu și-a încheiat cariera cinematografică, continuând să apară pe micile ecrane în producții precum: „Moment of Truth: Why My Daughter?” (1993), „Moment of Truth: Broken Pledges” (1994), „Expecting Mary” (2010), „Perfect Match” (2015).

