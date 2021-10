Succes pentru Anamaria Prodan! Se va mai îndrăgosti după despărțirea de Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan a câștigat din partea „I Success Awards” premiul pentru excelență în impresariatul de fotbaliști.

Întrebată cum se explică faptul că a câștigat acest premiu fix în momentul în care este într-un scandal de proporții cu Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a oferit următorul răspuns: „Nu mă interesează. Oamenii care se respectă întotdeauna vor fi sus. Fluturii nu dărâmă vulturii. Pe mine nu mă interesează decât să-mi văd copiii fericiți și să muncesc mai mult. Oamenii care nu știu ce înseamnă familia mai au timp să învețe și în alte vieți. Tatăl meu m-a învățat că familie e sfântă, familia nu se trădează. De familie nu-ți bați joc și nu-i trădezi. Asta face familia Prodan, a ieșit mereu în presă cu premii internaționale.”

„Eu îl consider un bărbat perfect pentru că e tatăl copilului meu și niciodată n-am să vorbesc urât despre el. Cum am fost exemplu pentru țara asta și pentru familia mea, am să spun că sunt mândră de ceea ce sunt, de ceea ce sunt copiii mei. Am să pledez toată viața mea pe noțiunea de familie, pentru dragostea de părinte pentru copilul lui și pentru coloana vertebrală a familiei care întotdeauna trebuie să fie dreaptă”, a mai spus Anamaria Prodan.

„Pentru mine familia e totul”

„Pentru mine familia e totul. Mereu l-am apărat pe Laurențiu când a venit vorba de subiecte delicate. Îmi apăr foarte tare și puii, cei care suferă și nu-și recunosc tatăl în această ipostază. Trebuie să înțeleagă că oamenii se pot schimba. Cea mai mare dovadă de iubire și respect e faptul că-i oferim libertatea pe drumul pe care el consideră că e cel mai bun. Nu e o rugăminte de a se întoarce acasă. Dragostea de familie merge spre absolut pentru mine. Chiar și pe Laurențiu Reghecampf am să-l ajut ca cineva să nu-l batjocorească, să nu-i facă rău. Toată această batjocoră va cădea pe copiii noștri. Copilul meu când merge la fotbal nu face altceva decât să vină cu lacrimi în ochi, pentru că un anume părinte sau un anume copil i-a strigat ceva. Bebeto e foarte afectat și e normal pentru că familia Prodan-Reghecampf a fost atât de unită, dar se pare că Laurențiu a avut foarte multe puncte slabe de care noi n-am știut. L-am iertat și eu și copiii mei pentru toată mocirla în care ne-a băgat și îi doresc mult noroc”, a spus, pentru ProSport, Anamaria Prodan.

Se va mai îndrăgosti Anamaria Prodan după despărțirea de Laurențiu Reghecampf?

„Asta nu pot să știu. Dumnezeu îți dă o soartă. Anamaria Prodan va trăi la fel de demnă, sinceră, exuberantă. Voi fi la fel de unică. E greu să stai lângă Anamaria Prodan pentru că am avut niște targeturi înalte. Oamenii de lângă mine au fost obligați să urce alături de mine treptele succesului. Îmi doresc foarte mult ca Laurențiu să fi învățat în toți acești ani ceva de la mine și să înțeleagă că a avut alături de el un motor pe care l-a urcat pe culmile succesului. Problema e să știi să-ți păstrezi drumul drept și să-ți respecți familia și copiii. Cel mai important lucru e să mulțumești omului care te urcă și să poți să rămâi acolo unde te-a pus acea familie. Îmi doresc să-l văd sus acolo unde l-am lăsat, vreau să-l văd pe Laurențiu Reghecampf cum urcă”, a spus ea pentru sursa citată.