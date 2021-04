Suc care elimină toxinele şi reduce balonarea. Ingrediente și mod de preparare

"Acest amestec de legume şi fructe verzi conţine foarte multă clorofilă detoxifiantă şi este un tonic bun, ce revigorează organismul. Are un aport caloric scăzut, este un suc care elimină toxinele şi reduce balonarea. Țelina calmează digestia, are efect diuretic, împiedică retenţia de apă şi este bogată în vitaminele din complexul B şi C.



Ingrediente:

• o tulpină de ţelină (apio)

• un pumn de frunze de spanac

• 3 frunze de salată verde sau varză

• un pumn seminţe germinate de lucernă

• 2 mere

• 4 felii de castravete

• o jumătate de lămâie



Se pun ingredientele în blender apoi se serveşte cu gheaţă.", a scris Cori Grămescu pe Instagram.