SUA au desecretizat înregistrarea video: Momentul ciocnirii dintre avionul rusesc și drona americană. Varianta rusească a incidentului din Marea Neagră

Recentul incident care a implicat o dronă americană în Marea Neagră a fost o provocare deliberată și periculoasă, a declarat reprezentantul permanent adjunct al Rusiei la ONU, Dmitri Polyansky, într-o conversație cu jurnalistul american Kim Iversen, postată pe platforma video Rumble, potrivit Tass.

Potrivit acestuia, drona ”a încălcat limitele regimului temporar al spațiului aerian stabilit pentru operațiunea militară specială”.

"Drona încălca limitele regimului temporar al spațiului aerian, iar aceste limite erau binecunoscute de Statele Unite. Cred că face parte din aranjamentele deconflictuale care sunt de obicei convenite cu marile puteri în astfel de situații", a subliniat diplomatul.

”Credem că a fost o provocare deliberată și o provocare foarte periculoasă”, a spus Polyansky, adăugând că Rusia are tot dreptul să prevină astfel de provocări.

Anterior, Ministerul rus al Apărării a declarat că mijloacele de control ale Forțelor Aerospațiale Ruse au detectat marți dimineață un vehicul aerian american MQ-9 în apropiere de Peninsula Crimeea.

Potrivit ministerului, drona, care zbura cu transponderele oprite, ”a încălcat limitele unei zone în care există un mod temporar de utilizare a spațiului aerian pentru operațiunea militară specială, care a fost adusă la cunoștința tuturor utilizatorilor internaționali ai spațiului aerian și făcute publice în conformitate cu normele internaționale.”

Ministerul rus al Apărării a adăugat că o manevră făcută de dronă a provocat acesteia un zbor necontrolat, făcând-o să piardă din altitudine și să se prăbușească în mare.

Avioanele de luptă rusești nu au folosit arme aeropurtate și nu au luat contact cu vehiculul aerian și s-au întors în siguranță pe aerodromul lor de origine, a spus ministerul.

Armata americană a lansat imagini cu un avion de luptă rus care pare să încerce să doboare o dronă americană peste Marea Neagră, scriu cei de la CNN.

VIDEO: Two #Russian Su-27s conducted an unsafe & unprofessional intercept w/a @usairforce intelligence, surveillance & reconnaissance unmanned MQ-9 operating w/i international airspace over the #BlackSea March 14. https://t.co/gMbKYNtIeQ @HQUSAFEAFAF @DeptofDefense @NATO pic.twitter.com/LB3BzqkBpY