Studiu: Persoanele căsătorite au un risc mai mic de demență

Se estimează că aproximativ 3,5% dintre cazurile de demență sunt atribuite izolării sociale, un procent mai mare decât cel legat de inactivitatea fizică și diabet.

Și căsătoria joacă un rol fundamental în acest context. Modul în care căsătoria protejează creierul de declinul cognitiv legat de vârstă, este acela că ea oferă una dintre cele mai importante surse de contact social și sprijin la vârsta adultă și mai târziu în viață, potrivit Today.

Acest lucru a fost confirmat de mai multe studii care au investigat asocierea dintre starea civilă și cogniție la vârstnici. Conform rezultatelor, din diferite țări din întreaga lume, a fi căsătorit și/sau a locui cu un partener protejează împotriva demenței și a MCI (Tulburare cognitivă ușoară). În schimb, a fi singur sau văduv crește riscul de a dezvolta o formă de demență în comparație cu persoanele căsătorite.

Această corelație este confirmată de un nou și amplu studiu realizat de Institutul Norvegian de Sănătate Publică (NIPH), conform căruia persoanele căsătorite au un risc mai mic de tulburări cognitive după vârsta de 70 de ani, comparativ cu persoanele singure și divorțate.

”Există o corelație între a fi căsătorit la vârsta mijlocie și un risc mai scăzut de demență la vârsta înaintată”, a spus primul autor al studiului, Vegard Skirbekk. ”În plus, datele noastre arată în mod clar că persoanele divorțate reprezintă o proporție semnificativă a cazurilor de demență”. Rezultatele cercetării au fost publicate în Journal of Aging and Health.

A avea copii afectează pozitiv cogniția

Riscul crescut de demență pentru cei necăsătoriți ar putea fi atribuit în mare măsură și lipsei de copii: copiii pot oferi un scop în viață și încurajează comportamente de protecție a sănătății (de exemplu, renunțarea la fumat, exercițiile fizice, efectuarea controalelor medicale regulate), constituie surse importante de practică și sprijin emoțional, toate acestea reducând, la rândul lor, riscul de demență.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News