Strigător la cer! Un bărbat din Iași a fost filmat în timp ce îşi viola căţeluşa

Potrivit asociației care a adus cazul în atenția publicului, polițiștii ar fi fost sesizați din luna iunie, dar abia acum o săptămână au început ancheta. Scena, greu de urmărit, a avut loc în comuna Lespezi, în curtea bărbatului de 65 de ani. Individul, aflat sub influența alcoolului, și-a abuzat sexual cățeaua, iar când și-a dat seama că este filmat, a devenit agresiv verbal. Imaginile au ajuns și la o organizație pentru protectia animalelor.

„Am fost la fața locului, am găsit infractorul, însă nu am găsit câinele. L-am căutat câteva ore, am vorbit cu vecinii și am înțeles că l-au fugărit cu pietre ca să nu îl mai batjocorească omul”, a spus Roxana Ciornei, fondator Casa lui Patrocle pentru PRO TV. Șocant a fost, spun reprezentanții ONG-ului, să afle și că polițiștii din Iași ar fi fost sesizați în iunie, însă nu au luat măsuri. „Biroul pentru Protecția Animalelor din Iași știa despre acest caz din luna iunie, au primit o petiție online despre acest caz de zoofilie, iar pe data de 11 august au intrat și în posesia acestei filmări. Nicio autoritate nu a ajuns la acest om la poartă să-i ceară socoteală și să vadă de starea câinelui”, a mai spus reprezentanta Casa lui Patrocle.

Anca Vîjiac, purtător de cuvânt IPJ Iași a declarat pentru aceeaşi sursă: „Cu privire la imaginile apărute în spațiul public facem precizarea că polițistii biroului pentru protecția animalelor efectuează verificări pentru stabilirea întregii situații”. Potrivit unor surse, polițiștii n-ar fi reușit să-l contacteze pe cel care a sesizat grozăvia, printr-o petiție online, pentru că omul nu a lăsat date valabile.

Zoofilia, infracțiune în România

Zoofilia a devenit, oficial, infracţiune în România, iar pedepsele şi amenzile pentru cei prinşi chinuind animalele s-au dublat şi chiar triplat în anumite cazuri, odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi legale privind protecţia animalelor. Este vorba despre Legea 138 din 2022, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004, privind protecţia animalelor, care prevede majorarea limitelor speciale ale pedepselor și ale amenzilor contravenționale prevăzute în forma de bază a actului normativ, unde până acum toate infracţiunile se pedepseau cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă. Începând din 19 mai, potrivit noului text de lege, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codotomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor.

Aceeaşi pedeapsă este prevăzută pentru despărţirea puilor de mamă până la vârsta de minimum 8 săptămâni de viaţă, în vederea comercializării, exceptând îndepărtarea puilor de mamă înainte de perioada minimă specifică speciei pentru înţărcare. Tot cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă se pedepsește folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea, dacă le creează suferinţă. Actul normativ prevede pedepse cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă folosirea animalelor sălbatice aparţinând subîncrengăturii vertebrate, indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane şi trupe de artişti ambulanţi, precum şi în orice alte tipuri de spectacole similare. Pedepse similare sunt prevăzute pentru folosirea armelor cu tranchilizant asupra animalelor în alte situaţii decât pentru imobilizarea acestora, dar şi pentru practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive și rănirea cu intenţie a animalelor.

Cei care batjocoresc animalele riscă ani buni de închisoare

Elementul de noutate adus de Legea 138/2022 este pedepsirea zoofiliei, care până în prezent nu a fost reglementată în dreptul naţional. Astfel, începând de joi, fapta constituie infracţiune şi se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Totodată, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept, schingiuirea animalelor, organizarea de lupte între animale sau cu animale. De asemenea, în cazul condamnării pentru una dintre infracțiunile prevăzute de textul de lege, instanța poate dispune, ca pedeapsă complementară, interdicția de a deține animale, pentru o perioadă de la 1 an la 5 ani.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News