Stres termic asupra organismului. Băncilă: Nu ne putem odihni, nu ne putem relaxa / video

„Aceste diferențe foarte mari de temperatură între zi și noapte caracterizează mai frecvent sezoanele de tranziție. Și în primăvară, în timpul nopții, pentru că durata nopții este mai lungă, atmosfera are timp să se răcească, ia ulterior insolația să își spună cuvântul.”, a explicat Gabriela Băncilă.

„Abia recent marcăm începutul verii astronomice, motiv pentru care durata de strălucire a soarelui, adică insolația o să aibă suficient timp să își spună cuvântul. (...) O să ajungem să înregistrăm diferențe mari între temperaturile din cursul nopții, în mod frecvent, în aceste zile, ca urmare a pătrunderii unei mase de aer mai rece în zona Capitalei, fie că vorbim despre periferie sau despre centru, temperaturile nu au scăzut sub 12 grade, pentru ca în orele amiezii să vorbim despre 35 de grade.”, a continuat Gabriela Băncilă.

„Acestea sunt diferențe destul de mari și cred că ar trebui să ne bucurăm de aceste diferențe pentru că ele fac ca nivelul de suportabilitate să fie destul de acceptabil.”

„În momentul în care o masă de aer foarte caldă stagnează mai multe zile deasupra unei suprafețe, diferențele dintre noapte și zi se reduc, precum și intervalul de timp în care temperatura din 24 de ore, se situează peste 30 de grade.”

„Sunt anumite servicii meteorologice care avertizează producerea unui val de căldură cu consecințe grave asupra populației prin temperaturile medii.”, a mai relatat Gabriela Băncilă.

„Să ne imaginăm o zi în care, la ora 10, temperatura atinge 30 de grade și până spre orele 22-23 se menține peste această valoare, pentru ca ulterior, în contextul unei mase de aer care persistă, să aibă o scădere lentă, iar acea temperatură minimă de 20 de grade, care ar consemna o noapte tropicală, să se înregistreze preț de o oră sau o oră și jumătate, pe la orele 5 sau 6 AM, când răsare soarele.”

„Deci imaginați-vă că tot acest val semnificativ cu temperaturi peste 30 de grade, în decursul a 24 de ore, nu face altceva decât să producă adevăratul stres termic asupra organismului, pentru că nu ne putem odihni, nu ne putem relaxa, nici măcar pe timpul nopții. Mai mult decât atât, în marile aglomerări urbane, în timpul nopții, blocurile, clădirile, radiază căldura acumulată peste zi, nu în cursul a 2-3 ore după-amiaza, si pe parcursul a 12-13 ore, cu valori de peste 30 de grade.”

„Aceste nuanțe sunt foarte importante în momentul în care suntem atenți la prognoza meteorologică, pentru că 35 de grade, preț de 10-20 de minute, față de 35 de grade în decurs de 2 ore, cu o creștere lentă, urmată de o scădere lentă, produc un disconfort diferit.”, a concluzionat Gabriela Băncilă.

Gabriela Băncilă (ANM) a oferit mai multe detalii despre prognoza meteo a finalului de lună.

„O să merg la mare săptămâna viitoare, pe litoralul românesc și asta pentru că, dacă ne uităm la vreme, totul este propice pentru o vacanță. Sunt temperaturi în creștere, urmărim în momentul de față cât de mult se apropie această masă de aer cald despre care vorbim de aproape două săptămâni și care este prezentă în Europa”, a declarat Gabriela Băncilă.

„Până în momentul de față și pe parcursul următoarelor zile din această săptămână, influențele acesteia (n.r. masa de aer cald) se resimt foarte puțin la noi în țară, dar există semnale pe care le urmărim. Vorbim despre o probabilitate de aproximativ 60% ca, pe parcursul săptămânii viitoare, masa de aer cald să se extindă și în zona țărilor din centrul, Sudului și Estului Europei și să determine și la noi primul val de căldură din această vară, prin înregistrarea temperaturilor de 35 de grade și, foarte important, prin creșterea temperaturilor nocturne. În timpul nopții, temperatura nu va coborî sub anumite valori care să ducă la înregistrarea unui confort termic”, a zis Gabriela Băncilă pentru DCNews.

„Temperatura apei mării se situează în jurul valorii de 22-24 de grade. Apa mării are o inerție mult mai mare și este posibil ca, în acest context, săptămâna viitoare să se stabilizeze în jurul a 23-24 de grade, deci să fie destul de plăcută, mai ales pentru că am început luna iunie cu temperaturi chiar sub 20 de grade, la nivelul apei mării. Inerția aceasta termică își spune cuvântul prin efectul moderator al condițiilor din zona litoralului, unde valorile din aer sunt puternic influențate de temperatura apei mării”, a continuat aceasta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News