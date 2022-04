Streinu-Cercel, despre Rafila: Avem un atu deosebit de important / video

„Vaccinurile (n.r. împotriva gripei) care sunt achiziționate de Ministerul Sănătății sunt pentru pacienții cu comorbidități, pe care îi cunoaștem foarte bine, diabetici, cei cu boli cardiovasculare. Populația sănătoasă, însă, trebuie să procure singură vaccinul. Pentru a face acest lucru, teoretic, ar trebui să ia legătura cu medicul de familie, care, după ce analizează lista cu persoanele pe care le are în evidență, face un calcul și solicită unei farmacii să aducă necesarul de vaccin, care, din păcate, este contra cost. Noi am avut o întâlnire, săptămâna trecută, în care am discutat despre programul național de imunizare. În cursul acelei întâlniri, am adus în discuție și faptul că există deja un ghid gata elaborat pentru vaccinarea persoanelor la risc cu alte patologii. (...) Noi ne dorim ca acest program auxiliar să intre în programul național de imunizări”, a explicat Adrian Streinu-Cercel.

„Va trebui să ne schimbăm modul de gândire atunci când vorbim de prevenție și eu zic că, în momentul de față, avem un atu deosebit de important, ministrul Sănătății fiind profesorul Alexandru Rafila, care cunoaște foarte bine această problemă și evident că noi contăm pe sprijinul domniei sale”, a mai spus Adrian Streinu-Cercel.

Declarațiile au fost făcute în cadrul dezbaterii online „Prevenția și descoperirea precoce a îmbolnăvirilor, soluții pentru creșterea rezilienței în sistemul sanitar”, eveniment organizat de trustul DC News Media Group, din care fac parte DCNews, DCBusiness, DCMedical, StiriDiaspora.ro, DefenseRomania, Spectacola.ro, Astrosens.ro, RadioDCNews.ro si DCNewsTV.

Prevenția și descoperirea precoce a îmbolnăvirilor, soluții. Dezbatere DC News

„Nu trebuie să uităm de medicul de familie, dar el are de dat diagnostic, de stat de vorbă cu pacienţii, are multe alte lucruri de făcut. Când ajungi la ghişeu în farmacie, ţi se poate da şi un pliant cu informaţii, ţi se poate arăta ce e mai important, cum poţi să previi eventuale boli sau eventuale complicaţii, dacă sunt comorbidităţi”, a mai spus, în cadrul evenimentului, Adrian Streinu-Cercel.

