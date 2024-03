Strategul Cristian Socol, reacție la ultimele date Eurostat despre România. Am depășit și Ungaria. Cea mai mare viteză din ultimii 10 ani

Economistul Cristian Socol a analizat ultimele date Eurostat despre România, privind convergența economică. Potrivit acestora, în anul 2023 țara noastră a depășit Ungaria, având în ultimii ani cea mai mare viteză de față de media UE 27 din ultimii 10 ani dintre țările de convergență.

"Comisia Europeană via Eurostat a publicat ieri datele privind convergența economică în rândul țărilor UE. Pentru a putea face comparații, se folosește indicatorul PIB pe locuitor la paritatea puterii de cumpărare (standard, echivalentă), deoarece prețurile sunt diferite în UE și implicit puterea de cumpărare este diferită.

Cristian Socol: România a depășit Ungaria

În anul 2023 România a depășit Ungaria, după ce în toată perioada de referință am fost deasupra Bulgariei, în anul 2018 am depășit Croația, în anul 2019 am întrecut Grecia și Letonia iar în anul 2020 Slovacia.

Datele Eurostat arată că România a avut cea mai mare viteză de față de media UE 27 din ultimii 10 ani dintre țările de convergență (de la 55% din media UE în anul 2013 la 78% în anul 2023)", a scris Cristian Socol pe pagina sa de Facebook.

Într-un comentariu, el a recunoscut că ”provocarea este reducerea decalajelor dintre regiunile sărace și cele bogate”.

