Sticlă de şampanie, veche de aproape 150 de ani, scoasă la licitaţie

Veche de peste un secol, sticla a fost produsă înainte ca Statuia Libertății să traverseze Atlanticul, înainte ca Alexander Graham Bell să primească brevetul pentru telefon și înainte ca prima sticlă de Coca-Cola să fie vândută.

Sticla, care a stat timp de 147 de ani în pivnițele casei Perrier-Jouet din celebra regiune franceză Epernay, vine la pachet cu un tur, o degustare, o masă pregătită de bucătarul de trei stele Michelin Pierre Gagnaire și o noapte de cazare la Maison Belle Epoque, casa responsabilă pentru acest brand. Specialiştii se aşteaptă ca preţul acesteia să ajungă la 20.000 de euro.

În ciuda pandemiei globale care a împiedicat vânzările și a perturbat sărbătorile, Comite Champagne estimează că regiunea a adus 4,8 miliarde de dolari în 2020 și a exportat 244 de milioane de sticle. Totalul a scăzut cu aproximativ 18% față de anul precedent.

Alte şampanii scoase la licitaţie

Se așteaptă ca redeschiderea progresivă a piețelor să ducă vânzările la un număr estimat de 305 milioane de sticle la nivel mondial în 2021, potrivit Comite Champagne.

Un alt punct de atracție al licitației este o sticlă de Perrier-Jouet Brut Millesime 1964, care se așteaptă să ajungă la aproape 2.000 de dolari. De asemenea, recolta din 1964 este însoțită de o excursie la Maison Belle Epoque pentru două persoane.

Celelalte oferte Perrier-Jouet includ opt Belle Epoque din 1976 până în 1999, Belle Epoque Roses din 2004 și 2006, un Belle Epoque Blanc de Blanc 2002, un jeroboam de Belle Epoque 2000 și un Belle Epoque din 2004, scrie Mediafax.

Revolverul care l-a ucis pe Billy The Kid, sumă uriaşă la licitaţie

Revolverul din care a fost tras glonţul care i-a fost fatal lui Billy The Kid, un bandit celebru din perioada Vestului Sălbatic american, a fost vândut cu 6,03 milioane de dolari în cadrul unei licitaţii organizate la Los Angeles, unde a stabilit un nou record de preţ pentru o armă de foc, informează Agerpres, citând AFP.Cu un preţ de vânzare estimat iniţial între 2 milioane şi 3 milioane de dolari, acel revolver - un model Colt - i-a aparţinut şerifului Pat Garrett, care l-a urmărit pe celebrul bandit american şi l-a ucis în data de 14 iulie 1881, în New Mexico, au precizat reprezentanţii casei de licitaţii Bonhams. Billy The Kid a murit după ce a fost împuşcat cu un glonţ în zona toracelui, la vârsta de 21 de ani.



Această armă "este un vestigiu ale uneia dintre cele mai legendare poveşti din Far West", au spus organizatorii licitaţiei, potrivit cărora revolverul se află încă "într-o stare foarte bună" de conservare.