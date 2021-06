Stelian Ion, despre pensionarea Giorgianei Hosu: Este absolut anormal, la o vârstă atât de fragedă

"Ca ministru, mă interesează legislaţia să fie una echilibrată, mă interesează să venim cu propuneri care să facă în aşa fel încât magistraţii să îşi dorească să rămână în profesie o perioadă cât mai mare de timp. Este absolut anormal ca la o vârstă atât de fragedă, să spun aşa, să ieşi la pensie. Mă gândesc că peste câţiva ani de zile, dacă aş fi fost magistrat, iată, mi-aş fi putut depune şi eu cererea de pensionare, ceea ce este peste imaginaţia mea. Adică nu mi-aş imagina vreodată o asemenea ipoteză, dar iată că în România se întâmplă", a arătat el într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria, scrie Agerpres.

"Nu are rost să facem speculaţii"



Ministrul a adăugat că vrea să fie identificate soluţii, astfel încât magistraţii să îşi dorească să rămână în sistem, având asigurate condiţiile necesare din punct de vedere logistic.



"De curând am început, în cadrul unui grup de lucru care va verifica posibilităţile de modificare a Codului de procedură civilă, astfel încât să degrevăm instanţele, să accelerăm procesele. Contează foarte mult durata. Toate aceste instrumente să fie la îndemâna magistraţilor. Iar pe chestiunile legate de pensionare am răspuns de foarte multe ori. Sunt nişte variante în lucru şi până când nu agreăm împreună şi cu sistemul judiciar şi cu Ministerul Muncii şi cu colegii din Parlament formula ideală, nu are rost să facem speculaţii pe această temă", a spus el.



Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a admis, marţi, cererea de pensionare depusă de fosta şefă a DIICOT Giorgiana Hosu, care împlineşte peste câteva luni 49 de ani.

"Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de zi, a hotărât înaintarea către preşedintele României a propunerii privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.07.2021, a doamnei Hosu Elena Giorgiana, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (unanimitate)", se arată în decizia CSM, potrivit Agerpres.

Cum e demisionat Giorgiana Hosu din funcția de procuror-șef DIICOT



Giorgiana Hosu a demisionat din funcţia de procuror-şef al DIICOT în septembrie 2020, după ce soţul său, fostul poliţist Dan Hosu, a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la trei ani închisoare cu suspendare în dosarul 'Carpatica Asig', pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la acces ilegal la un sistem informatic şi instigare la folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii.



Pe 4 august 2020, Hosu a infirmat parţial soluţia de clasare a dosarului 10 august şi a dispus redeschiderea urmăririi penale în cazul foştilor şefi din Jandarmerie. Decizia sa a fost însă invalidată de către judecători. În octombrie 2019, ea a asigurat interimatul la şefia DIICOT, după demisia lui Felix Bănilă, care a plecat în contextul criticilor privind modul în care se desfăşura ancheta în cazul crimelor de la Caracal.



Giorgiana Hosu a ocupat funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT în perioada în care instituţia era condusă de Alina Bica.