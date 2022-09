Statele Unite vor susține Europa cu gaze. Don Graves: Căutăm să ajutăm firme mici şi medii româneşti să crească

Statele Unite vor majora cantităţile de gaze lichefiate trimise către Uniunea Europeană, pentru a ajuta statele europene să înlocuiască gazele ruseşti şi să treacă această iarnă cu bine, a afirmat Don Graves, secretar adjunct al Departamentului Comerţului al Statelor Unite ale Americii, într-un interviu acordat Agerpres.



De asemenea, Statele Unite caută, împreună cu partenerii săi din întreaga lume, resurse alternative la gazele ruseşti.



Don Graves, fost consilier al preşedintelui Joe Biden, a venit la Bucureşti împreună cu o delegaţie de peste 100 de oficiali şi reprezentanţi ai mediului de afaceri american pentru a participa la conferinţa Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii (ITU), pentru a discuta cu oficialii români despre întărirea relaţiilor bilaterale, precum şi pentru a căuta posibilităţi de colaborare cu firme româneşti.



România are un potenţial deosebit, resurse autohtone şi oameni bine pregătiţi pentru a atrage cât mai multe investiţii americane şi pentru a fi o poartă de intrare în regiune, spune oficialul de la Washington.

România, destianția perfectă pentru reactorul nuclear NuScale

El mai a arătat, în interviu, de ce Statele Unite au ales România pentru amplasamentul primului reactor nuclear modular NuScale.



Agerpres: Care este scopul vizitei dumneavoastră în România?

Don Graves: În primul rând, vreau să spun că sunt încântat să fiu aici pentru a întări relaţiile noastre solide. Aş vrea de asemenea să le spun oamenilor din România că le mulţumesc pentru prietenia lor, mulţumesc pentru parteneriatul vostru, mulţumesc pentru angajamentul vostru de extindere a relaţiilor noastre, vă mulţumesc pentru sprijinul umanitar pe care l-aţi acordat milioanelor de refugiaţi din Ucraina care trec graniţele voastre. Este o dovadă clară a amabilităţii şi caracterului extraordinar al oamenilor acestei ţări şi este ceva ce noi, în SUA, cu siguranţă preţuim: prietenia şi relaţia noastră strânsă.



Sunt aici din două motive: primul este să iau parte la Conferinţa Plenipotenţiarilor (PP-22) a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (ITU), care cred că este o recunoaştere a poziţiei de lider a României în tehnologia informaţiilor şi telecomunicaţiilor, dar şi pentru că vrem să demonstrăm cât de puternic credem în relaţia bilaterală dintre SUA şi România.



Este cea de a 25-a aniversare a parteneriatului strategic dintre SUA şi România. Acesta s-a concentrat în principal pe securitatea naţională şi apărare, dar, aşa cum am văzut în ultimii ani, am extins relaţia comercială. Speranţa mea este că putem găsi modalităţi pentru a extinde, în mod semnificativ, această relaţie, dincolo de situaţia în care suntem în prezent.

5 miliarde de dolari, valoarea importurilor și exporturilor România-SUA

Agerpres: Care vor fi subiectele discutate cu autorităţile române?

Don Graves: Urmează ca miercuri să avem o întâlnire cu liderii români. Camera de Comerţ Americană în România găzduieşte un eveniment unde ne vom întâlni cu mai mulţi miniştri din România, precum şi cu vicepremierul, şi cred că tema acestor discuţii este, cu siguranţă, să extindem relaţiile noastre comerciale.



În prezent, valoarea schimburilor comerciale bilaterale se ridică la aproximativ 5 miliarde de dolari, iar investiţiile firmelor americane se ridică la peste 3 miliarde de dolari. Planul nostru, speranţa noastră este să extindem această relaţie, după angajamentul direct al guvernelor noastre şi al companiilor noastre.



Am avut de asemenea discuţii interesante cu lideri din România şi cu prilejul acestei conferinţe, precum şi la Washington. Ministrul Energiei a fost la Washington în urmă cu aproximativ o lună şi jumătate şi am avut o discuţie foarte interesantă când era în SUA.



Agerpres: Ce putem face pentru a îmbunătăţi schimburile comerciale bilaterale?

Don Graves: Unul dintre motivele acestei vizite este să găsim modalităţi pentru a crea legături directe între companiile noastre. Una este ca guvernele să încerce să creeze mecanisme comerciale şi este cu totul altceva pentru a crea legături între firmele noastre. Pentru că atunci când o companie americană şi una românească se întâlnesc şi analizează oportunităţile, vor găsi modalităţi de extindere a relaţiei lor, fără implicarea guvernului, pentru că la final cu toţii vrem să creăm locuri bune de muncă, locuri de muncă de calitate, locuri de muncă ce permit întreţinerea unei familii pentru ambele ţări.



Deci vom folosi această reuniune organizată de Camera de Comerţ Americană în România ca parte a relaţiei noastre, dar de asemenea găsim modalităţi suplimentare pentru a extinde schimburile comerciale, precum misiuni comerciale între ţările noastre, căutăm să aducem mai multe companii americane să viziteze România, să înţeleagă vastul potenţial care este aici şi de asemenea căutăm modalităţi pentru a atrage mai multe companii româneşti în SUA.



La începutul acestui an, am găzduit o conferinţă Select USA, concentrată pe investiţii şi parteneriate în SUA, iar România a avut o delegaţie puternică formată din peste 30 de companii. Deci această relaţie dintre ţările noastre este foarte bună acum, dar ar putea fi şi mai bună dacă sprijinim firmele noastre.

România, un teren pentru investitorii americani

Agerpres: Există multe afaceri româneşti în SUA?

Don Graves: Există numeroase companii româneşti în SUA, desigur există un număr important de mari companii americane aici în România şi vedem oportunităţi uriaşe în domenii precum telecomunicaţii, tehnologia informaţiei, cu siguranţă în domeniul energiei, în agricultură, în domeniul sănătăţii.



Pentru guvernul meu, accentul este colaborarea cu guvernul român pentru găsirea de modalităţi de a aduce laolaltă companii din aceste domenii, astfel încât să creăm mai multe oportunităţi pentru investiţii între ţările noastre.

Agerpres: De ce aţi ales România? Care sunt avantajele oferite de România?

Don Graves: De ce nu România? Este o ţară frumoasă. Aveţi resurse vaste, aveţi o forţă de muncă bine pregătită şi înalt calificată, aderaţi la valorile democratice şi la statul de drept, o ţară stabilă cu un guvern stabil, aveţi acces la hub-uri de transport logistic, la transportul fluvial intern, astfel încât este uşor ca bunurile şi serviciile să intre şi să iasă din ţară. Şi este cu siguranţă poarta de intrare în întreaga regiune pentru companiile americane.



În concluzie, noi credem că acesta este momentul oportun, locul oportun pentru companiile americane care caută să investească şi să încheie parteneriate.



Agerpres: În legătură cu parteneriatul în domeniul energiei. De ce aţi ales România pentru găzduirea primului reactor modular de mici dimensiuni?

Don Graves: Din nou: de ce nu? De mai mulţi ani aveam acest acord între ţările noastre cu privire la energia nucleară în scopuri civile şi avem un alt acord concentrat în mod specific pe reactoare modulare de mici dimensiuni. Ştim că lumea trebuie să facă o tranziţie la energia curată, la regenerabile şi să se îndepărteze de dependenţa de combustibilii fosili, nu numai din cauza creşterii costurilor pentru combustibilii fosili, dar şi din cauza impactului asupra mediului, asupra schimbărilor climatice.



Deci suntem foarte concentraţi pe sprijinirea României pe măsură ce faceţi tranziţia la energia curată şi să nu mai fiţi dependenţi de ţările din apropiere, care ar putea decide, la cheremul unui lider, să întrerupă livrarea energiei. Cu cât putem face mai mult pentru a aduce această tehnologie energetică de încredere în România, cu atât este mai bine pentru voi şi cu siguranţă este mai bine pentru noi toţi în lumea democrată.



Agerpres: Este tehnologia NuScale sigură?

Don Graves: Absolut. Este o tehnologie a cărei siguranţă a fost demonstrată de 60 de ani. Este ceva ce comisia noastră de reglementare în domeniul energiei nucleare a aprobat, acordă autorizaţiile necesare pentru această tehnologie. Este foarte sigură. Este posibil să fie cea mai sigură tehnologie în industria energiei nucleare. Nu necesită foarte multe pompe care s-ar putea defecta şi foarte multă mentenanţă datorită modului în care este construită. Are un sistem automat de închidere care este încorporat, care nu are nevoie de apă suplimentară. Deci este o tehnologie foarte sigură, una care suntem foarte încrezători că va funcţiona pentru populaţia României şi pentru populaţia SUA.



Agerpres: Credeţi că după primul reactor modular vor urma şi alte reactoare de acelaşi fel în ţara noastră?

Don Graves: Asta depinde de populaţia României şi Guvernul României. Noi credem că după ce veţi vedea cât de bună poate fi această tehnologie a reactoarelor modulare de mici dimensiuni, precum şi flexibilitatea şi fiabilitatea pe care o oferă comunităţilor veţi ajunge la concluzia că veţi dori mai multe în viitor.

SUA susține România în sectorul energetic

Agerpres: Ce alte planuri aveţi în ceea ce priveşte parteneriatul strategic din energie dintre ţările noastre?

Don Graves: Ne uităm la orice oportunitate pentru a extinde colaborarea în ceea ce priveşte energia şi să ajutăm România să facă această tranziţie, deci o serie de soluţii tehnice, incluzând sectorul nuclear, solar, eolian. Ştim că este o tranziţie care se va face în timp şi vrem să fie o tranziţie pentru a proteja securitatea şi viabilitatea economică a României.



Agerpres: O companie americană, ExxonMobil, tocmai a părăsit România şi investiţia într-un perimetru mare de gaze. De ce credeţi că s-a întâmplat asta şi ce trebuie să facem să prevenim situaţii de acest gen, în care mari companii părăsesc România?

Don Graves: Nu pot comenta decizia ExxonMobil, nu cunosc situaţia în detaliu. Dar voi spune că atâta vreme cât facem mai multe să aducem firmele noastre împreună, cu cât scoatem în evidenţă oportunităţile de investiţii în România - aşa cum am spus: forţa de muncă bine pregătită, resurse bogate, accesul la transport - cu atât mai mult vor veni companiile americane, mari şi mici, şi vor căuta să investească aici, în România.



La fel de important pentru noi este şi să găsim metode de a ajuta firme mici şi medii româneşti să crească şi să construiască un mediu de afaceri local solid, care să ajute firmele să aibă succes şi să încheie parteneriate cu firmele americane. Deci vrem să facem tot posibilul ca fiecare firmă românească să aibă posibilitatea de a se angaja în afaceri cu firme americane şi să putem arăta oportunităţile din România către un număr cât mai mare de firme din Statele Unite.



Agerpres: Ne puteţi da nume de companii americane care sunt interesate să investească în România?

Don Graves: Putem să vă dăm lista cu companiile care participă la evenimentul AmCham. Sunt prea multe companii pentru a le numi pe fiecare. Nu aş numi o singură companie anume, dar vreau să subliniez că firmele americane sunt foarte interesate să fie în România şi să analizeze oportunităţile pe care le găsesc aici. Planul meu este să avem în continuare misiuni comerciale, să aduc cât mai multe firme din Statele Unite să vadă oportunităţile de investiţii de aici.



Agerpres: Câte firme americane vor participa la conferinţa organizată de AmCham?

Don Graves: 900 de firme americane.

Agerpres: Sunt multe...

Don Graves: Da, chiar sunt multe. Şi avem o delegaţie formată din peste 100 de persoane din Statele Unite care au venit la conferinţa ITU, dar şi care sunt în discuţii cu oficialii din România şi cu firmele de aici. Pentru că noi credem că acum este momentul oportun să lucrăm cu Guvernul României.



Agerpres: Cum pot ajuta Statele Unite Uniunea Europeană în ceea ce priveşte aprovizionarea cu energie şi gaze, dacă Rusia opreşte livrările?

Don Graves: Aşa cum am spus, noi, în Statele Unite, vom face tot ce putem pentru a ne asigura că protejăm securitatea economică şi energia pentru Europa, inclusiv pentru această partea a Europei, sudul şi estul Europei. Este foarte important să stăm împreună, ca parteneri. De aceea Statele Unite s-au alăturat Consiliului UE-USA pentru Energie, pentru a găsi metode specifice de a trece cu bine această criză creată de Rusia şi nu de altcineva.



Este important să facem două lucruri. Primul: să facem tranziţia cât de repede putem către regenerabile, ştim că este ceva ce UE şi ţările membre ale UE fac deja singure şi cu ajutorul nostru, dar şi să găsim soluţii să trecem peste următoarele luni, care ar putea fi mai dificile, din cauza preţurilor mari şi din cauza deficitului de aprovizionare.



Statele Unite fac tot ce pot pentru a identifica surse adiţionale de energie, inclusiv petrol şi gaze, dar, de asemenea, trebuie să avansăm cât mai repede spre noile tehnologii, precum aceste mici reactoare modulare, despre care noi credem să sunt soluţia optimă atât pe termen mediu, cât şi pe termen lung pentru ţări ca România şi pentru alte ţări europene.



Agerpres: Pentru această iarnă, Statele Unite se pregătesc să crească cantitatea de gaze naturale lichefiate (LNG) către ţările europene?

Don Graves: Preşedintele (Joe Biden - n.r.) deja a vorbit cu liderii europeni, cu preşedinţii şi cu şefii de guverne din statele europene şi şi-a luat angajamentul să majoreze cantităţile de LNG. În acelaşi timp, lucrăm cu partenerii noştri din toată lumea să găsim surse alternative de petrol şi gaze. Am făcut-o deja şi credem că vom continua să găsim noi surse de energie pentru a ajuta Europa în urma aceste invazii nedorite. Nu am fi fost în această situaţie fără Vladimir Putin. Deci vom face tot ce ne stă în putinţă - şi restul lumii lucrează cu noi - să ajutăm Europa să aibă tot ce îi trebuie să treacă cu bine peste această iarnă.



Agerpres: Cum afectează invazia din Ucraina economia lumii şi ce se va schimba după?

Don Graves: Evident, economiile din toată lumea ar fi arătat cu totul altfel dacă nu ar fi fost decizia nejustificată a lui Putin de a invada o ţară suverană şi noi, Statele Unite, împreună cu lumea liberă şi democratică, suntem alături de Ucraina şi vom fi întotdeauna alături de Ucraina şi de ţări ale căror drepturi suverane sunt atacate în acest fel.



Cred că economia mondială suportă în mod clar o lovitură ca urmare a acestui fapt. Vedem provocări uriaşe în ceea ce priveşte furnizarea de petrol şi gaze, precum şi de alimente, pentru că nu suntem în măsură să exportăm cerealele din Ucraina spre pieţele mondiale.



Dar SUA lucrează îndeaproape cu Europa şi cu alte părţi ale lumii, aşa cum am mai spus, pentru a identifica noi surse de energie, dar şi pentru a coborî preţul energiei, precum şi pentru a ne majora producţia de alimente, noi şi alte ţări care sunt în măsură să îşi majoreze producţia de hrană. Pentru că, din nou, asta nu este ceva ce noi am început, dar vom sta alături de Ucraina până la sfârşit, până când Putin pune capăt acestui război, şi vom sta alături de restul lumii pentru a ne asigura că lumea are hrana şi energia de care are nevoie pentru a continua să meargă mai departe.



În acelaşi timp, vom colabora cu prietenii şi partenerii noştri pentru a vedea ce putem face pentru a îmbunătăţi condiţiile economice, chiar dacă ne confruntăm cu acest război.

