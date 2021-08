Star, cățelușa distrusă de un om, cu o petardă. Salvatorii speră într-o minune: În animalele României se lovește mult

”Printre imagini care pot afecta emoțional... Fetița noastră s-a întors azi de la Cluj. Am așteptat-o cu inima strânsă și cu emoții. Știam prin ce-a trecut, căci am păstrat într-una legătura cu medicii.

O intervenție chirurgicală în care o mână de oameni au dat ce-au avut mai bun din ei pentru a salva un suflet făcut flenduri. Îi lipsește o bucată din mandibulă, maxilarul stâng fracturat, din limbă mai are doar un ciot, iar un ochi i-a fost scos. Ne-a fost și teamă s-o atingem căci tot capul îi este cusut. I-am întins mâna, ne-a privit cu o teamă care ne-a usturat și ne-a învinovățit pentru toată durerea care i-au pricinuit-o oamenii, a băgat coada între picioare, a pus capul în pământ, și-a venit. Durerea, drama, foamea, singurătatea, toate adunate ne-au privit azi prin ochiul acestui câine. Am fi vrut să știm cum să-i cerem iertare pentru oameni.

A vrut să ne lingă mâna, dar a început să înțeleagă că nu mai poate pupa mâinile oamenilor, căci nu mai are limbă. Și se împingea cu boticul. S-a oprit deasupra unui castron cu apă, dar n-am știut a-i explica de ce nu mai poate bea singură.

Trauma sa este veche de cel puțin șase zile, timp în care n-a putut nici mânca, nici bea. Toate rănile și fracturile, gura, ochiul, îi erau pline de viermi care o mâncau pe dinăuntru. Concluzia este că acestui câine i s-a băgat în gură o petardă. Din păcate prognosticul este încă rezervat, iar următoare doua trei săptămâni sunt critice. Noi suntem însă datori să sperăm, căci altfel am închide azi adăpostul. Va fi greu cu ea. Greul abia începe, căci este dependentă de oameni. Însă împreună îi vom ține și capul, și spatele, și seringa cu apă sau mâncare și chiar viața în palme! Cândva, poate va exista o minune care o va învăța să lipăie din nou din castroane.

A fost găsită în Berchișești. Iar cum somnul rațiunii naște monștrii, a fost distrusă de un om care s-a lepădat de sentimentul milei și compasiunii. Sau poate că nu l-a avut niciodată. În animalele României încă se lovește mult. Cei ai cuiva, devin ai nimănui. Îi distrugem, îi otrăvim, îi lipim de asfalt, îi abandonăm sau mutilăm. Și așa sunt bătuți de soartă, dar îi mai batem și noi încă o dată.

La Cluj - toate mulțumirile noastre sunt pentru dl. doctor veterinar Ciprian Ober și pentru întreaga echipă a clinicii veterinare Echovet, unde a fost operată.

Mulțumim vouă, oameni buni! O mare de oameni au dat dovadă de atâta solidaritate! Nu vă cunoaștem, dar vă suntem recunoscători! Șoferilor, lui Ciprian, domnului Nicolae Gabriel Papuc din Câmpulung Moldovenesc care a adus-o noaptea trecută de la Cluj, Dianei din Cluj care a preluat-o de la clinică! Avem în comun același lucru: să purtăm niște pietre grele… ca să ajutăm și să le facem un drum mai ușor prin lume!I-am pus numele Star! De la cutia de pufuleți.” scrie Casa lui Patrocle, pe Facebook.