„Stăpânul inelelor“ revine. Amazon a publicat trailerul noului serial și primele detalii despre poveste/ video

În sfârșit! Amazon a lansat primul trailer pentru mult așteptatul serial „Stăpânul inelelor” și a făcut public numele complet al producției sale originale: „Stăpânul inelelor: Inelele puterii”, în original „The Lord of the Rings: The Rings of Power”.

Au trecut ani de zile de când gigantul Amazon a anunțat că a cumpărat drepturile tv pentru o nouă producție originală, plasată în universul „Stăpânul inelelor” (peste patru ani, ca să fim mai exacți). Dar în sfârșit, grație recentului trailer lansat online, avem numele complet al serialului și primele informații mai clare despre subiect.

„The Lord of the Rings: The Rings of Power”

Titlul complet al noului serial este „The Lord of the Rings: The Rings of Power”, în traducere „Stăpânul inelelor: Inelele puterii”. Producția originală Amazon va fi lansată pe platforma Prime Video pe 2 septembrie anul acesta și este unul dintre cele mai așteptate seriale ale anului la nivel mondial.

Povestea, plasată în universul imaginat de scriitorul J. R. R. Tolkien, va avea loc cu mii de ani înainte de evenimentele arătate în celebra trilogie de filme „Stăpânul inelelor” (2001 – 2003) sau „Hobbitul”.

Iar grație informațiilor din trailerul nou, este clar că serialul – care avea avea opt episoade – va dezvălui originea și povestea celor 20 de inele magice cunoscute deja fanilor: 19 inele create și dăruite elfilor, oamenilor și gnomilor și unul „to rule them all”/„să le conducă pe toate”, sursa răului, cel al lui Sauron, adică Lordul Întunericului. Acest ultim inel este de altfel motivul pentru care hobbitul Frodo, vrăjitorul Gandalf și restul Frăției pornesc la drum – ca să-l distrugă.

Povestea inelelor puterii

Trailerul reia versurile despre inele din „Stăpânul inelelor: Frăția inelului”, recitate în roman de Galadriel, o regină elf foarte puternică (și interpretată în filme de Cate Blanchett).

„Three Rings for the Elven-kings under the sky,

Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone,

Nine for Mortal Men doomed to die,

One for the Dark Lord on his dark throne

In the Land of Mordor where the Shadows lie”

„Trei inele pentru regii elfi de sub soare

Șapte pentru regii gnomi în încăperile lor de piatră

Nouă pentru oamenii muritori, blestemați să piară

Unul pentru Lordul Întunericului pe tronul lui negru

În ținutul Mordor, unde se adună umbrele”

Ce zic creatorii serialului „The Lord of the Rings: The Rings of Power”

„Acesta este un titlu care ni se pare nouă că poate sta pe cotorul unei cărți alături de celelalte titluri clasice ale lui J.R.R. Tolkien”, au declarat creatorii serialului, J.D. Payne și Patrick McKay, într-un comunicat de presă citat de CNN.

„Inelele puterii” unește toate firele epice esențiale din Al Doilea Ev al Pământului de Mijloc: făurirea inelelor, ascensiunea Lordului Întunericului Sauron, povestea epică a regatului Númenor și ultima alianță a Elfilor și Oamenilor”, au mai zis cei doi.

Payne și McKay au explicat și că fanii au văzut până acum doar cum a fost creat inelul răului, al lui Sauron. „Dar înaintea acestuia, au fost mai multe… și suntem entuziasmați să spunem povestea tuturor inelelor”, au spus creatorii, potrivit aceleiași surse.

Cel mai scump serial din istorie

Amazon a cumpărat drepturile tv pentru „Stăpânul inelelor” în noiembrie 2017, pentru 250 de milioane de dolari. Angajamentul platformei a fost atunci pentru producerea a cinci sezoane, cu o valoare totală de cel puțin 1 miliard de dolari.

Hollywood Reporter a scris că acest prim sezon din „Stăpânul inelelor: Inelele puterii” costă aproximativ 465 de milioane de dolari, făcându-l probabil cel mai scump serial din istorie, la momentul actual., scrie tvmania.

