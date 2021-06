Stanciu și Nedelcearu au refuzat să îngenuncheze. Mircea Badea: Va fi emisiune cu probleme!

„Va fi emisiune cu probleme! (...) Stanciu și Nedelcearu au refuzat să îngenuncheze pentru Black Lives Matters. România înfruntă Anglia, într-o partidă amicală care se dispută pe Riverside Stadium din Middlesbrough. Înainte de primul fluier al arbitrului, jucătorii englezi au făcut un gest deja obișnuit punând genunchiul în pământ în semn de solidaritate cu mișcarea antirasistă Black Lives Matter. Stanciu și Nedelcearu au refuzat să îngenuncheze. Majoritatea fotbaliștilor români au urmat exemplul și au îngenuncheat și ei, însă cu două excepții: Nicolae Stanciu, mijlocaș la Slavia Praga, și Ionuț Nedelcearu, fundaș la AEK Atena. (...) Mă concentrez să-i susțin pe cei doi, deci eu îi susțin, sunt alături de ei cumva.

Simt nevoia să spun public că îi susțin pe Nedelcearu și Stanciu pentru faptul că au făcut cum au considerat ei. De aici sigur că a ieșit un mega-scandal. Cine ești tu să nu îngenunchezi când trebuie. Păi de ce să îngenunchez?! De ce? Ca să arăți că ești antirasist? Eu sunt antirasist, dar nu vreau să stau în genunchi pe stadioane. De ce să stau? Așa arăți că ești antirasist? Asta înseamnă? Pe bune?! De când?! Cine a stabilit asta? Cine e Black Lives Matter? Organizație antirasistă, ok. Și nu pot să fiu antirasist fără să îmi dea certificat de antirasism Black Lives Matter? Eu despre mine cred și am argumente că nu am nici măcar o moleculă rasistă. Pe mine nu mă interesează ce culoare au la piele oamenii. Nu m-a interesat niciodată. Nu am avut niciodată o problemă de interacțiune, comunicare oriunde pe planetă”, a spus Mircea Badea în cadrul emisiunii sale „În gura presei”.

„La ce s-a ajuns?!”, a continuat Mircea Badea, precizând ulterior că îl apreciază pe Ionuț Nedelcearu: „Eu nici nu știam că există acest domn Nedelcearu, asta cu fotbalul... De domnul Stanciu auzisem. Deci, acum sunt un mare fan al domnului Nedelcearu și îl apreciez în primul rând pentru inteligență. Răspunsul lui denotă inteligență”, a mai zis Mircea Badea.

Ionuț Nedelcearu, mesaj după ce a fost acuzat că nu a îngenuncheat pentru „Black Lives Matter”

Ionuț Nedelcearu a transmis un mesaj pe contul de Instagram, după ce a fost acuzat că a sfidat momentul „Black Lives Matter".

„Din moment ce am aflat că refuzul meu de a îngenunchea înainte de meciul amical dintre Anglia și țara mea a provocat comentarii negative care m-au ofensat ca persoană, aș vrea să clarific că nu sunt rasist și că urăsc toate tipurile de rasism și discriminare, ceea ce este cunoscut de către toți cei care mă știu personal și ca fotbalist.

Nu am simțit că trebuie să îngenunchez doar dintr-o simplă obligație. Viziunea mea și atitudinea în privința vieții sunt că mesajele pe care noi, ca membrii ai societății, trebuie să le trimitem împotriva rasismului, ar trebui să fie mai clare și să vizeze toate manifestările de rasism pe care le experimentăm în viețile noastre. Din punctul meu de vedere, este mai degrabă ipocrit să credem că ne îndeplinim datoria împotriva rasismului doar prin simpla respectare a ordinului de a îngenunchea!”, a transmis Nedelcearu.