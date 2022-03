Stadionul Old Trafford din Manchester, numit Teatrul Viselor, ar putea fi demolat

Teatrul Viselor, legendarul stadion Old Trafford, ar putea fi demolat.

Legendarul stadion Old Trafford, pe care îşi dispută meciurile de pe teren propriu Manchester United, supranumit "Teatrul viselor", ar putea fi demolat de actualul proprietar al clubului englez de fotbal, în vederea construirii unei noi arene, informează presa britanică.



Potrivit cotidianului The Telegraph, familia Glazer, acţionarul majoritar de la Manchester United, are în vedere trei opţiuni, două dintre ele vizând o amplă modernizare a actualului stadion, cu o capacitate de 76.000 de locuri, în timp ce a treia constă în demolarea actualei arene, în vederea ridicării unei noi instalaţii sportive.



În cazul acestei ultime ipoteze, ideea este de a se mări capacitatea pentru a-l aduce la nivelul stadionului Wembley din Londra, care poate găzdui până la 90.000 de spectatori.



Această opţiune prezintă însă o dificultate majoră, pentru că ar implica necesitatea ca Manchester United să găsească un stadion pe care să îşi dispute meciurile de pe teren propriu pe durata lucrărilor, estimată la două-trei sezoane.



Ultima echipă care a trecut printr-o situaţie asemănătoare a fost Tottenham Hotspur, care şi-a disputat meciurile pe Wembley după demolarea vechii sale arene White Hart Lane, în vederea construirii noului său stadion, în valoare de un miliard de lire sterline, scrie Agerpres.

Cristiano Ronaldo, cel mai bun marcator din istoria fotbalului. A marcat o triplă cu Tottenham

După tripla din partida cu Tottenham din Premier League, Cristiano Ronaldo a ajuns la 807 goluri în carieră, devenind cel mai bun marcator din istoria fotbalului.

Top 10 cei mai buni marcatori din istoria fotbalului

1. Cristiano Ronaldo - 807 goluri

2. Josef Bican - 805 goluri

3. Romario - 772 goluri

4. Leo Messi - 759 goluri

5. Pele - 757 goluri

6. Ferenc Puskas - 746 goluri

7. Gerd Muller - 734 goluri

8. Ferenc Deak - 576 goluri

9. Uwe Seeler - 575 goluri

10. Tulio Maravilha - 575 goluri

Deşi iniţial s-a crezut că Ronaldo l-a depăşit pe Bican în ianuarie, anul trecut, când a marcat golul 760 al carierei, Federaţia de Fotbal a Cehiei a scris pe Twitter că "Legendarul Josef Bican a marcat 821 de goluri în meciuri oficiale. Cine este cel mai bun marcator din istoria fotbalului? Josef Bican sau Cristiano Ronaldo? O întrebare simplă, cu răspuns complicat

Bican a marcat multe goluri, dar trebuie să le luăm doar pe cele din meciuri oficiale, lucru complicat de altfel. Comitetul nostru de statistică s-a ocupat de asta şi, deşi statisticile internaţională indică doar 805 goluri oficiale, s-a descoperit că golurile marcate în 1952 în liga secundă din Cehia de Bican nu s-au pus. Sunt 53 de goluri în 26 de jocuri.

Astfel, noi suntem siguri că Bican a marcat 821 de goluri în meciuri oficiale", a transmis Federaţia din Cehia.

Cu toate astea, în ceea ce priveşte statisticile acceptate la nivel internaţional, Ronaldo este pe primul loc, scrie Daily Mail.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News