Spectacol cu drone în memoria lui Ivan Patzaichin / video

100 de drone au desenat ieri noapte, pe cerul Tulcei, o poveste de aproape nouă minute, la finalul căreia am plâns, scrie jurnalistul Patrick Andre de Hillerin.

„A plâns mai multă lume, ca să fim sinceri, pentru că era despre Ivan.

E ciudată senzația, să ți se scurgă lacrimi pe obraji și, în același timp, să vrei să aplauzi o realizare de excepție.

100 de drone, la 100 de metri înălțime deasupra Dunării, lângă Faleza Ivan Patzaichin, într-o coregrafie/dronografie impecabilă, realizată de cei de la evsky.show împreună cu Doru Frolu.

Sunt convins că putea să meargă pe ape, dacă ar fi vrut. Aseară am aflat că putea să și zboare.

Ne e dor de tine, Ivan! Tare dor“, a mai scris PAH în TLGraf.

Memoria lui Ivan Patzaichin va fi cinstită pe noua faleză din Tulcea. Horia Teodorescu: Le-am lăsat libertatea să aleagă locul

Horia Teodorescu, președintele CJ Tulcea, a precizat că pe noua faleză a orașului omonim va fi amenajat un loc în memoria lui Ivan Patzaichin.

„Vreau să punctez că am luat decizia să facem, în memoria lui Ivan Patzaichin, în capătul falezei, bineînțeles discutând și cu fata lui, și cu domnul Frolu (n.r. Teodor Frolu - Asociația „Ivan Patzaichin - Mila 23“), un loc dedicat marelui sportiv. Le-am lăsat libertatea să aleagă locul de pe faleză unde consideră că trebuie să existe ceva care să fie dedicat pentru el, pentru valoarea sa și tot ce a reprezentat pentru județul Tulcea și pentru România“, a spus, la DC News, Horia Teodorescu (vezi video AICI).

Ivona Potzaichin-Rusu, primul interviu după moartea tatălui său: Moștenirea lui este una grea

Ivona Beatrice Potzaichin-Rusu este fiica lui Ivan Patzaichin și președinta Asociației Ivan Patzaichin – Mila 23. Greșeala unui funcționar a făcut ca în actele de identitate, numele lui Ivan să fie trecut Potzaichin, în loc de Patzaichin. Marele campion a ales să folosească numele real al familiei sale, dar nu a corectat niciodată, în acte, eroarea funcționărească.

Sâmbătă, 18 iunie, în Mila 23, localitatea natală a lui Ivan, Ivona Potzaichin-Rusu a acordat primul interviu, pentru TLGraf.ro, după 5 septembrie 2021, ziua în care, așa cum a comunicat familia atunci, „Ivan a plecat. Și nu se mai întoarce”.

În dimineața asta, drumul spre Mila 23 mi se pare copleșitor. Pentru că ultima dată când am mers pe aceleași canale eram cu Ivan Patzaichin în aceeași barcă. El conducea, noi râdeam, se mai plângea că a mai dispărut un copac, încetinea brusc, să nu facă valuri la trecerea printr-un anumit loc… N-am cum să nu-mi amintesc asta, pentru că de la el am învățat drumul ăsta, care unora li s-ar putea părea destul de banal. Nimic nu era banal în Deltă, dacă erai lângă Ivan. Nimic nu e banal în Deltă, și asta am învățat de la el, scrie jurnalistul Patrick André de Hillerin.

La Mila 23 se desfășoară Bibaniada de fete, un concurs de pescuit doar pentru doamne. Prima ediție a avut loc anul trecut și este ultimul eveniment al Asociației Ivan Patzaichin – Mila 23 la care a mai fost prezent Ivan.

Ajuns la Mila, mă uit imediat după Ivona. Încă nu este în zona centrală a evenimentului. Trece ceva timp până când o văd și de-abia atunci mă liniștesc. Pentru că pe ea o căutam: garanția continuității. Moștenirea (citește continuarea AICI).

