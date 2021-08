Erisa K. Stilley şi Ravi Prakash sunt cei doi ingineri NASA care le vor vorbi tinerilor români despre provocările întâlnite în proiectele Curiosity şi Perseverance, cele două rover-uri NASA care circulă pe suprafaţa planetei Marte.

Erisa Stilley a făcut parte din echipa de "Entry, descent and landing" a rover-ului Perseverance, din februarie 2021. Misiunea are ca scop colectarea de mostre pentru o potenţială misiune de întoarcere pe Pământ. Aceasta a ajutat şi la zborul rover-ului Curiosity de pe Pământ pe Marte înainte de amartizarea sa în august 2021, iar ulterior s-a alăturat echipei care se ocupă de operarea rover-ului. Actualmente, aceasta lucrează la o nouă misiune, numită Europa Clipper, care va avea lansarea în 2024.

Erisa Stilley are o diplomă în Inginerie Mecanică Aerospaţială la Universitatea Miami, dar şi un master în ştiinţă la MIT.

Al doilea invitat, Ravi Prakash, a fost parte din echipa care a amartizat rover-ul Curiosity. Ulterior, el a condus operaţiunile InSight de pe Marte, a ajutat la integrarea instrumentelor ştiinţifice pentru misiunile Psyche, ce îşi propun vizitarea asteroizilor, şi se ocupă actualmente de partea mecanică a echipei "Entry, Descent and Landing".

Conferinţa va fi LIVE pe DC NEWS TV de la ora 22:00.

Atlantykron, la a 31-a ediţie

În acest an, sub genericul „Legendarium” și sub sloganul ”Înapoi în viitor”, Atlantykron revine în format fizic, dovedind că rămâne singurul eveniment de acest gen din România cu o tradiție de 32 de ani și, potrivit multor invitați speciali din străinătate, un eveniment de profil unic în lume. Inedita Academie, organizată în natură și departe de civilizația urbană, are ca scop accesul la cunoaștere al tinerilor și reunește experți de talie mondială (din care unii au primit premiul Nobel şi predau gratuit cursuri tinerilor interesaţi) și tehnologie de ultimă generație, pe o insulă care are mai puțin de 1 km2. Aici se desfășoară demonstrații științifice şi cursuri de artă sau de comunicare așa cum în nicio școală nu se predau, participanţii stând pe iarbă, sub cerul liber, sub stele.

Organizatorii actualei ediții a Academiei Atlantykron sunt Fundația Știință și Tehnică, Fundația World Genesis din SUA și Asociația pentru Tineret și Evoluție în parteneriat cu Asociatia Astronomică URANIA și Clubul Nautic Român.

Din motive obiective, în acest an numărul participanților va fi mai redus, fiind așteptați circa 200 de tineri, lectori, invitați și organizatori din toate zonele țării. Printre invitați, atât prezenți fizic, cât și virtual, și-au confirmat prezența personalități de marcă din știință, cultură, artă sau sport din România, SUA, Canada și Italia.

Astfel, sunt așteptați să participe și să susțină cursuri sau prezentări: Nicolae Zamfir, academician, doctor în fizică nucleară, Gr. (R) Dr. Dumitru Dorin Prunariu, cosmonaut, primul (și singurul) român care a zburat vreodată în spațiul cosmic, președintele Comitetului ONU pentru Explorarea Pașnică a Spațiului Extraatmosferic; Cristian Presură, doctor în fizică și fondatorul asociației ”Știință pentru toți”; Alexandru Mironov, scriitor, jurnalist de știință, fondator al Programului Atlantykron și senior editor al revistei Știință și Tehnică; Dr. Ing. Florin Munteanu, președintele fondator al Centrului pentru Studii Complexe; Prof. Dr. Radu Dop, specialist în « medicină critică », membru fondator al Centrului de Studii pentru Științe de Graniță și al Asociației de Telemedicină și Aplicații Spațiale pentru Sănătate; Prof. Dr. Teodor Vasile, doctor în psihologie și în științe medicale alternative, președintele Asociației de Studii Esoterice – Club UNESCO; Răzvan Buzatu, expert în construcție de STAT; Dan Farcaș, scriitor și președintele Asociației Române pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate; Dr. Pierre de Hillerin, președintele Centrului pentru Dezvoltarea Performanței Umane; scriitorul și profesorul Aurel Cărășel. Invitați virtuali, care vor susține teleconferințe, sunt: cercetătoarea americană Erisa K Stilley (Jet Propulsion Laboratory), Ravi Prakash, inginer JPL NASA, responsabil cu misiunea Curiosity de pe Marte, Heather Caton (SUA), președintele Fundației World Genesis și secretar general al Federației Cluburilor, Centrelor și Asociațiilor UNESCO din SUA, fostul parlamentar canadian de origine română Corneliu Chișu, vicepreședinte al World Genesis Foundation și George Alexander Wake, CEO Hippocrates Success Institute.