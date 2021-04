SpaceX, primul echipaj propulsat pe orbită de un lansator spațial reciclat / VIDEO

Lansarea rachetei Falcon-9, salutată prin aplauzele inginerilor din centrul de control al companiei SpaceX, a avut loc la ora locală 05:49 (12:49 ora României, n.r.).

Internauţii din lumea întreagă au putut să îi vadă şi pe cei patru membri ai echipajului exprimându-şi entuziasmul prin aplauze, în momentul în care au ajuns pe orbită, graţie unei camere video amplasate în interiorul capsulei Crew Dragon. Capsula urmează să se conecteze la ISS, care pluteşte pe orbită la altitudinea de 400 de kilometri, sâmbătă dimineaţă, după un zbor de aproape 24 de ore.





La 10 minute după lansare, a doua treaptă a rachetei a transportat capsula spaţială pe orbită. Prima treaptă a lansatorului a revenit pe Terra şi a coborât în condiţii de siguranţă pe o barjă din Oceanul Atlantic, denumită Of Course I Still Love You.

Misiunea marchează lansarea spre ISS de către NASA a celui de-al doilea echipaj "operaţional" la bordul unei capsule Crew Dragon de când Statele Unite au reînceput să trimită astronauţi în spaţiu de pe solul american anul trecut, după o pauză de nouă ani cauzată de retragerea din circulaţie a navetelor spaţiale americane, în 2011. În acea perioadă, Statele Unite au depins de capsulele ruseşti Soyuz pentru a-şi trimite astronauţii la bordul ISS.

Al treilea echipaj trimis pe ISS de SpaceX





Totodată, acesta este cel de-al treilea echipaj lansat pe orbită în virtutea parteneriatului încheiat de NASA cu compania privată SpaceX, înfiinţată şi condusă de Elon Musk, un antreprenor miliardar care este şi CEO-ul companiei producătoare de automobile electrice Tesla.



Prima misiune din acest parteneriat a constat într-un zbor test care a transportat doar doi astronauţi pe orbită în mai 2020, urmată de primul echipaj complet de patru astronauţi pe care SpaceX i-a trimis la bordul ISS în noiembrie 2020.

Echipajul lansat cu succes vineri este alcătuit din doi astronauţi de la NASA - comandantul misiunii Shane Kimbrouh, în vârstă de 53 de ani, şi pilotul Megan McArthur, în vârstă de 49 de ani -, astronautul japonez Akihiko Hoshide, în vârstă de 52 de ani, şi un astronaut al Agenţiei Spaţiale Europene, francezul Thomas Pesquet, în vârstă de 43 de ani.



Ei urmează să petreacă aproximativ şase luni la bordul staţiei orbitale, unde vor realiza experimente ştiinţifice şi activităţi de mentenanţă, înainte de a reveni pe Terra. Cei patru membri ai primului echipaj trimis de SpaceX la bordul ISS în luna noiembrie vor reveni pe Pământ în data de 28 aprilie.

Lansatorul spațial a fost reciclat





Lansatorul folosit la misiunea din noiembrie 2020 a fost utilizat şi în timpul lansării de vineri. Lansatoarele spaţiale reutilizabile, concepute pentru a reveni pe Terra şi a asoliza în siguranţă după ce se desprind de corpul rachetei transportoare, reprezintă cheia strategiei folosite de compania SpaceX pentru a scădea costurile zborurilor în spaţiu.

Megan McArthur a făcut la rândul ei istorie vineri, devenind prima femeie care pilotează o capsulă Crew Dragon şi cea de-a doua persoană din familia ei care a zburat în spaţiu la bordul unei capsule fabricate de SpaceX. Ea este căsătorită cu astronautul de la NASA Bob Behnken, care a participat la zborul demonstrativ făcut de SpaceX cu această capsulă, alături de Doug Hurley, în 2020. Aceeaşi capsulă Crew Dragon a fost folosită şi în timpul lansării de vineri, precizează Agerpres.