Soțul Corneliei Catanga: Am pierdut casa, am pierdut tot! Îi cer scuze lui Becali, am îndrăznit să-l deranjez

„Știi cum sunt? Terminat! Mă scol dimineața plângând și mă culc plângând. Nu numai de situația noastră, dar de ea, pentru că era o ființă fricoasă. Avea premoniții. (...) Totul se plătește pe lumea asta. Nimeni nu pleacă de aici fără să plătească. Nu am apucat nici să-i cimentez groapa”, a spus soțul Corneliei Catanga, Aurel Pădureanu, marți seară, în platoul Antena 3. „Nu-mi revin. Nu vreau să sensibilizez pe nimeni”, a continuat acesta.

„A fost, în urmă cu mulți ani, o perioadă când a fost foarte bine. Până să facem împrumut la bancă. Am pierdut casa. Cornelia atunci s-a îmbolnăvit și a avut probleme mari de sănătate. Suferea cu inima. A avut problema și cu ochii. Nu a mai cântat o perioadă foarte lungă. Te rog să mă crezi, Mihai (n.r. i se adresează lui Mihai Gâdea), o spun cu toată responsabilitatea: nu am avut bani de pâine. A fost o perioadă când a fost adulată, a intrat după într-un con de umbră. Ea s-a îmbolnăvit”, a spus Aurel Pădureanu.

Scuze pentru Becali

„Am familie numeroasă și a trebuit să îi ajut pe toți. Mai am doi copii din prima căsătorie. Și mai spun ceva ce nu am spus pe niciun post de televiziune. În 1979, am fost plecat într-un turneu în străinătate. Când m-am întors... din prima căsătorie, aveam trei copii. Mi-a murit copil de 15 ani înecat. Îți poți imagina ce probleme am avut în viață. Nu cer nimic de la nimeni. Nu vreau să par așa... Mi-e rușine, am o vârstă. (...) Am pierdut tot, am pierdut casa, am pierdut tot, tot, tot! Vreau să-i cer scuze domnului Becali, pentru faptul că am îndrăznit să-l deranjez cu un lucru. Și nu vreau... Îi cer mii de scuze! Niciodată nu i-am reproșat absolut nimic. L-am sunat pe domnul Becali. Mi-a dat cineva telefonul. I-am zis, domnule Becali, am o mare rugăminte: Vă cunosc de câțiva ani, când cântam. Mi-aș dori o cămăruță mai veche, pentru că băiatul meu, un pianist excepțional... L-am rugat, repar, o cămăruță veche, să aibă unde să studieze, pentru că la bloc nu poți. Noaptea, dacă îți vine o idee, ca pianist, îți sar (n.r. vecinii) în cap și te dau afară imediat. Cer mii de scuze că am apelat. Mi-a spus nu am așa ceva, dacă vrei la cămin. Cer scuze domnului Becali, să mă ierte că am îndrăznit”, a mai spus soțul Corneliei Catanga.