Sorin Cîmpeanu: Am reuşit să atingem standardul cerut pentru testele PISA

Pretestările PISA s-au încheiat zilele trecute, iar rezultatul final al participării este de 94,69%, a declarat, joi, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, care a subliniat importanţa evaluărilor comparative internaţionale, precizând că în acest an au fost alocate 4 milioane de lei pentru a sprijini aceste studii.

Ministrul Educației a anunțat că s-a încheiat pretestările PISA, iar România a reuşit să atingă standardul cerut pentru participare.

”94,69% este rezultatul final al participării pentru pretestările PISA, a spus ministrul. Alături de Programul PISA, Programul TALIS, Programul TIMSS este considerat de o importanţă majoră.

Intervenţiile sistemice din educaţie trebuie să iasă din zona gri a improvizaţiei, trebuie să se bazeze pe date, pe evidenţe ştiinţifice solide, iar evaluările internaţionale comparative pe care am decis să le sprijinim financiar sunt esenţiale. Au fost alocate numai în acest an aproape 4 milioane de lei pentru astfel de studii. Poate fi puţin. Ne dorim să extindem baza de sprijin a acestor instrumente pe care le considerăm extrem de importante”, a precizat Sorin Cîmpeanu, în cadrul conferinţei 'Învăţământul preuniversitar românesc, sub lupa TIMSS 2019. Direcţii de acţiune pentru politicile educaţionale din România', organizată de Universitatea din Bucureşti.

Matematica nu e doar pentru examen

El a evidenţiat că educaţia ştiinţifică are un rol social major, deoarece formează la tineri modul de a înţelege viaţa, de a se raporta la marile provocări ale lumii contemporane. ”Învăţarea matematicii şi a ştiinţelor nu este un doar un exerciţiu necesar pentru şcoală şi pentru examen. Educaţia ştiinţifică are un rol social major, ea formează la tineri modul de a înţelege viaţa, de a se raporta la marile provocări ale lumii contemporane. Ministerul Educaţiei este şi va rămâne angajat în această direcţie a generării de politici educaţionale întemeiate pe evidenţe ştiinţifice. Avem nevoie mai mult decât oricând de colaborarea cu experţi în ştiinţele educaţiei”, a susţinut Cîmpeanu.

Ministrul a amintit că Guvernul a aprobat miercuri participarea României la Programul TALIS 2022. La rândul său, consilierul prezidenţial Ligia Deca a subliniat necesitatea asigurării echitabile a unui învăţământ de calitate pentru toţi elevii. 'Trebuie să punem în prim plan şi necesitatea organizării reţelei şcolare în aşa fel încât să avem clase cu componenţă socio-economică mixtă, să integrăm şi să includem cu succes copiii cu cerinţe educaţionale speciale” a adăugat consilierul prezidenţial, potrivit Agerpres.