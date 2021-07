Sorana Cîrstea, după victoria cu Azarenka: "Meciul de azi, cea mai frumoasă amintire a carierei mele"

"Cred că acesta a fost cel mai bun meci al meu din acest an. Este pentru prima oară când câștig cu Vika. Când am văzut tragerea la sorți nu zâmbeam... Dar cred că am jucat foarte agresiv și am încercat să îmi fac jocul și a mers. Cred că publicul m-a ajutat foarte mult. Nu cred că m-am mai bucurat de un meci ca astăzi!

Când eram condusă, mi-am spus că trebuie să iau fiecare punct în parte. Dar pentru noi, jucătorii de tenis, voi (n.r publicul) sunteți cei mai importanți. iar pentru mine meciul de astăzi este cea mai frumoasă amintire a carierei mele", a spus Sorana Cîrstea, citată de Eurosport.

Sorana Cîrstea, ocupanta locului 45 WTA, s-a calificat în turul al treilea la Wimbledon 2021 după ce a trecut de semifinalista din 2011 și 2012, Victoria Azarenka. Sportiva noastră s-a impus cu scorul de 7-6 (5), 3-6, 6-4, la capătul unui meci maraton care a durat două ore și 19 minute de joc.România le mai are în concurs pe Irina Begu care va juca în compania Igăi Swiatek (în turul al treilea) și Sorana Cîrstea. Din păcate, până acum au părăsit turneul Monica Niculescu, Mihaela Buzărnescu, Ana Bogdan și Patricia Țig, iar Simona Halep, campioana en-titre, s-a retras înaintea turneului din cauza problemelor la gamba stângă.

Cîrstea, meci de vis cu Azarenka

Sorana și-a adjudecat primul set la tie-break, după un act foarte echilibrat, în care s-a mers cap la cap. Cîrstea a reușit două mini-break-uri în tie-break și s-a impus cu 7-5. Azarenka a trimis meciul în decisiv după un set în care diferența s-a făcut în debutul acestuia, când fostul lider mondial a reușit un break.

Decisivul a fost plin de dramatism. Azarenka a preluat inițiativa în prima parte a setului și a condus chiar și cu 3-1, dar Cîrstea a reușit să revină fantastic și să câștige patru game-uri consecutive. Românca a fructificat a patra minge de meci avută și a închis jocul după două ore și 19 minute.

Sori a fost superioară la capitolul greșelilor neforțate (22, față de 30 ale adversarei) și a avut un procentaj excelent al punctelor câștigate la fileu, 71%. În turul următor, Sorana Cîrstea va înfrunta învingătoarea din partida Emma Răducanu (338 WTA) - Marketa Vondrousova (42 WTA).

Pentru Sorana Cîrstea este o confirmare a formei bune prin care trece în acest an. Ocupanta locului 45 WTA vine după trofeul cucerit la Istanbul, finala disputată la Strasbourg și parcursul foarte bun de la Roland Garros, unde a ajuns până în optimi, scrie Digisport.ro.