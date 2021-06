Sondaj bizar în Statele Unite. 15% dintre americani cred că SUA sunt conduse de sataniști pedofili

Un nou sondaj al Public Religion Research Institute (PRRI) a întrebat peste 5.149 de adulți cu vârsta de peste 18 ani care trăiesc în SUA dacă sunt de acord cu convingerile de bază asociate conspirației QAnon.

Sondajul a constatat că un procent destul de ridicat de 15% dintre americani a fost de acord cu faptul că „guvernul, mass-media și lumea financiară din SUA sunt controlate de un grup de pedofili care se închină lui Satana și care conduc o operațiune globală de trafic sexual al copiilor”.

QAnon is easily America's fastest-growing religion, a new @PRRIpoll poll finds.



A whopping 15% of Americans believe that their country is controlled by a "group of Satan-worshipping paedophiles" and that "true patriots" may have to resort to violence.https://t.co/T5wXn6Gqsr pic.twitter.com/HxKwvYqjZI