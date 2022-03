SONDAJ ARGUMENT. Florin Cîțu, în ”plutonul fruntașilor”. Mădălina Hideg: ”E pe trend ascendent!”. Cartea câștigătoare a liderului PNL

În contextul sondajului ARGUMENT, institutul de sondare al DCMedia Gropul, sociologul Mădălina Hideg, care conduce cercetarea, a explicat rezultatele.

Cu privire la reacția românilor vizavi de războiul Ucraina - Rusia, Mădălina Hideg a precizat: ”Aș spune mai degrabă că românii dau dovadă de maturitate și de realism politic. Situația de ostilitate de la granițele României nu este nici pe departe una confortabilă, iar românii simt acest lucru. Doar unul din cinci români consideră că nu există absolut nicio șansă ca pe teritoriul nostru să se desfășoare conflicte armate. În rest, marea majoritate a oamenilor ia în calcul posibilitatea derulării unor operațiuni armate, cu grade diferite de probabilitate (foarte probabil, destul de probabil, puțin probabil), cu toate că cel mai mult și-ar dori ca România să rămână neutră. Avem multiple exemple în istorie că poziția noastră geostrategică a reprezentat atât un avantaj cât și un dezavantaj și niciodată nu am putut rămâne doar spectatori ai marilor conflicte europene, iar istoria nu face decât să se repete.”

Citește aici mai mult despre sondaj și rezultatul lui: EXCLUSIV SONDAJ ARGUMENT. Românii, reacție-surpriză în războiul Ucraina - Rusia. Ce ar trebui să facă România. Procentele momentului

Cu privire la încrederea în personalităţi politice, vedem patru politicieni aflaţi aproape la egalitate: Marcel Ciolacu - 19,8%, Nicolae Ciucă - 19,8%, Victor Ponta - 19,3% și Florin Cîțu, 18,8%.

Ce înseamnă asta pentru scena politică? Mădălina Hideg explică:

”Marcel Ciolacu este președintele celui mai mare partid din România la ora actuală, un partid cu un electorat extrem de disciplinat, care transferă încrederea în partid către liderul său. De altfel, PSD este partidul în care românii au cea mai mare încredere. Poziția de egalitate pe care o are premierul Nicolae Ciucă față de Marcel Ciolacu se explică prin faptul că încă nu și-a erodat imaginea publică, aflându-se de relativ puțin timp în fruntea Guvernului. În plus, nici nu a fost implicat în mod direct în scandaluri politice. Îmbunătățirea imaginii lui Victor Ponta are loc pe fondul prezenței sale tot mai pregnante în spațiul public, dar și vehiculărilor că a fost cel mai bun premier al României, iar pe timpul guvernării sale românii au avut cel mai ridicat nivel de trai. Cel care încheie plutonul personalităților fruntașe în ceea ce privește încrederea este Florin Cîțu, care se află pe un trend ascendent al încrederii. În ultima vreme, și-a conturat imaginea de critic acerb al PSD, agregând opinia întregii drepte referitor la această temă.”

Citește și: EXCLUSIV Ultimul SONDAJ ARGUMENT zguduie scena politică. În cine mai au încredere românii și ce spun despre direcția țării

Cu privire la direcția în care merge țata, 81% văzând-o greșită, Mădălina Hideg ne-a spus că ”Nemulțumirile legate de direcția în care merge România sunt mai vechi. Practic, trendul ascendent al nemulțumirilor a devenit mai abrupt în contextul pandemiei generate de COVID-19, iar acum se menține pe fondul creșterii inflației, a prețurilor, a costurilor pentru energie, dar și al noului context conflictual de la granițele țării.”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News