Soluții de alimentare pentru mașinile viitorului. Prof. Stoica: Soluție interesantă în Germania / video

Jurnalistul Val Vâlcu și profesorul Virgil Stoica, conferențiar universitar la Universitatea Politehnică din Timișoara, au discutat despre sursele de energie pentru mașinile viitorului:

„Hidrogenul are o putere calorifică de trei ori mai mare decât motorina. Un plin de hidrogen o să ne asigure o autonomie mult mai mare. Aici e bătălia cu acumulatorii, că la acumulatori nu avem autonomie și durează mult încărcarea. Problema asta nu am avea-o pe hidrogen, pentru că pe el se poate stoca o cantitate mare de energie“, a spus profesorul Stoica.

„Deci ar avea șanse în această competiție de înlocuire a hidrocarburilor?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Ce grea e întrebarea asta! Are șanse, toate soluțiile au. Și în anii '70 au venit cu o soluție de automobil cu motor stirling care funcționa și cu frunze uscate de pe marginea drumului, dar se pare că nu a câștigat. Motorul stirling are randamentul cel mai mare conform literaturii de specialitate, dar nu a câștigat bătălia. E cu ardere externă, am fi putut folosi orice combustibil, însă nu e potrivit pentru tracțiunea feroviară, auto“, a spus Virgil Stoica.

„Trenurile cu hidrogen, care vor veni prin acest PNRR, există, funcționează sau sunt doar pe planșeta proiectanților?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Sunt! În Norvegia deja au dat în folosință astfel de locomotive. Soluții există! Nu știu pe ce sistem funcționează, însă cel mai probabil e cu pilă de combustie și tracțiune electrică (...). Probabil că lumea o să se mobilizeze, o să studieze mai mult și o să aleagă o soluție potrivită (...). Avem tracțiune electrică, cu fir, și e foarte bună. Problema se pune unde nu avem electrificare“, a replicat profesorul Stoica.

„Firobuz îi spunea, în anii 70, troleibuzului din Timișoara“, a punctat Val Vâlcu.

„Exista în Germania o soluție în care sunt camioane cu baterii și sunt prevăzute cu pantograf, iar pe anumite porțiuni de autostradă erau prevăzute fire electrice și se încărcau acumulatorii din camion, după care își continua drumul pe zona neelectrificată. Există o gamă foarte mare de soluții tehnice“, a concluzionat, la DC News, profesorul Virgil Stoica.

Profesorul Virgil Stoica a expus o soluție de a economisi energie prin utilizarea motorului cu ardere internă și pentru a produce căldură, și pentru a produce curent electric.

„Care motor se va impune din punct de vedere economic?“, a întrebat Val Vâcu.

„Depinde la ce ne uităm! Dacă mă uit la prețul kilowatt-ului, pot să spun că e mai rentabil să producem, în acest moment, căldură și curent electric cu motor cu ardere internă“, a spus Virgil Stoica.

„Deci să ne încălzim cu motorină“, a punctat Val Vâlcu.

„Cu motorină! Dacă producem acum, noi chiar am făcut un calcul de acest gen, un motor cu ardere internă ar putea să producă și curent, și ardere internă în același timp, dacă recuperăm căldura și o folosim să ne încălzim, ne-ar ieși KWh la un leu, cu motorină și benzină cumpărată de la pompă“, a precizat Virgil Stoica.

„Dacă producem doar curent electric cu aceste generatoare, ieșim la 5 lei KWh, nu-s rentabile. Dacă folosim să recuperăm căldura și să ne folosim de ea, ajungem la 1 leu KWh“, a adăugat profesorul (citește continuarea AICI).

