Șoferița care a UCIS două fete în cartierul Andronache din Capitală, victorie în instanță

Victorie în instanță pentru șoferița care a omorât două fete în cartierul Andronache din Capitală. Judecătorii au respins rechizitoriul și cer acum refacerea anchetei, transmite Realitatea Plus.

Reamintim că, în luna februarie, două fete în vârstă de 6 şi 21 ani au murit după ce au fost spulberate pe trotuar de o maşină scăpată de sub control, în cartierul Andronache. Femeia de 56 de ani a intrat în plin în două fete. Femeia a fost lovită cu lopata de cei care s-au strâns la locul accidentului. Soţul acesteia a fost şi el scos din maşină şi bătut. Ulterior, cei doi au fost transportați la spital.

Anchetatorii au stabilit că șoferița se afla sub influența băuturilor alcoolice, așa că a fost reținută. La scurt timp însă, aceasta a fost eliberată, pe motiv că și-ar fi recunoscut fapta. Ancheta a continuat și în cele din urmă dosarul a ajuns în instanță. Acum însă, totul va fi luat de la capăt pentru că judecătorii cer refacerea anchetei.

Mărturie halucinantă a șoferiței: "Am strănutat şi m-am blocat!"

"Când am ajuns la volanul maşinii, mi-am tras scaunul, mi-am pus centura, m-am asigurat şi am plecat de pe strada Fructelor nr. 4 împreună cu soţul meu, care era în dreapta mea. În momentul în care m-am apropiat de capătul străzii unde trebuia să fac dreapta, am avut un acces de strănut şi am strănutat de 3-4 ori la rând, am vrut să frânez dar am apăsat pedala greşită, m-am blocat, nu am ştiut ce să fac. Peste drum de stradă, adică vis-a-vis, erau nişte copii care stăteau jos pe bordură, împreună cu alte persoane mature. Maşina a lovit bordura, a intrat în persoanele de pe bordură şi s-a oprit în gard. Au sărit airbag-urile şi imediat ne-au scos alte persoane din maşină şi au început să ne bată", a scris femeia în declaraţie.

Reamintim că inițial șoferița refuzase etilotestul, iar după ce în probele de sânge care i-au fost prelevate a fost găsit alcool, femeia a recunoscut că a băut vin și rom.

