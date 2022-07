"Intervalul mediu de succedare a trenurilor de metrou pe toate magistralele se menține la circa 10 - 14 minute", anunţa Metrorex joi seară.

"La metrou, apropo că e 10 lei litrul de benzină, e aglomeraţie uriaşă. La metroul lui Grindeanu, că e la ministerul Transporturilor. Ştim asta de la Cătălin Drulă, care a făcut ordine acolo cum a făcut. Înţeleg că e o problemă cu firma care face mentenanţa, ăia nu mai fac mentenanţă, trenul de metrou vine la 15 minute, sau mai rar. E nenorocire între timp, nu se pot urca oamenii în metrou că nu au cum să urce. Aţi văzut vreo ieşire a ministrului din concediu Sorin Grindeanu, vreo ieşire a Guvernului?", a întrebat Bogdan Chirieac la Deferiţi Mass-media.

"Da, a avut o ieşire de PR, a zis că va schimba directorii. De fapt vrea să îşi pună oamenii lui", a replicat Val Vâlcu.

"Pe mine m-a şocat asta. Pe de o parte e disconfortul omului, da? Că lumea se duce la muncă. În timp ce demnitarii sunt în vacanţă, lumea se duce la muncă. Pe de altă parte, pericolul de COVID-19 e uriaş", a mai spus Bogdan Chirieac.

"În general, oamenii politici au o singură idee în cap: votul. Pe ei asta îi interesează. La COVID-19 nu interesează pe nimeni. Ai văzut că lumea nu e dispusă să îşi pună o foiţă de hârtie în faţa gurii, să nu îşi îmbolnăvească bunicii sau părinţii. Deci nu se câştigă voturi decât negându-l, ascunzând. Asta e, cei mai slabi vor suferi, Doamne fereşte.

La chestia cu taxele, PSD are o ţintă clară. Ăia care primesc 300 lei se duc şi îi votează, pe de o parte. Pe cealaltă parte, ambele partide au un bazin foarte limpede de 1,4 milioane de bugetari. Ăia merg la vot.

La metrou nu le pasă! Ce poate să facă? Trebuie să îşi pună om acolo, director. La teatre cum au făcut? Doi ani de zile au fost interzise spectacolele sau s-a mers cu o treime din sală şi apoi a venit Nicuşor Dan şi a spus că îi schimbă pe directori, că nu au avut public", a mai punctat Val Vâlcu.

"Nepăsare, dublată de nesimţire arătată prin acte samavolnice"

"Eu nu am ştiut asta cu metroul. Asta nu s-a mai întâmplat, am trăit şi eu destul timp în Bucureşti. Oricât de rău ar fi fost, ninsoare, ploaie, căldură, aveai metroul la dispoziţie. Dacă nu voiai să stai în trafic, te duceai la metrou, aşteptai 3-4 minute, te suiai în metrou, stăteai la răcoare, te duceai unde aveai treabă şi mai mergeai un pic pe jos, poate. Nu am pomenit aceste intervale de 15-20 de minute, şi într-o perioadă în care vine iar COVID-19. Dacă 3 din 300 sunt infectaţi acolo, ajung încă 100 să fie infectaţi. În asemenea situaţie, să nu asiguri o aerare, mai ales când nu e aşa aglomeraţie, e un semn de criză şi de nepăsare. Nu trebuie să ne luăm doar de prostie. S-a împământenit de când s-a văzut că orice Guvern pică doar când vrea stăpânirea că s-a instalat o nepăsare. Ce dacă suferă oamenii? Ce dacă urlă Chirieac că face de la Arcul de triumf la Casa Presei 20 de minute? Ne critică pe la televizor, află oamenii, dar atât. Nepăsarea s-a instalat la politicienii reprezentativi. Ceea ce nu era înainte. Veneau, dădeau socoteală, unii îşi cereau şi scuze până acum 10 ani. Nepăsarea s-a instalat, şi ei mai degrabă se dedau la scheme tip Nicuşor Dan şi teatrele. Nepăsarea a fost dublată şi de nesimţire arătată prin acte samavolnice", a spus şi Cozmin Guşă.

"Amândoi sunteţi de părere că chinul de la metrou, dezastrul de la metrou, e din cauza faptului că Sorin Grindeanu vrea să îşi pună oamenii în conducere", a mai precizat Bogdan Chirieac.

"Sau e sindromul Marie Antoinette. Adică, ce, ăia nu au de mâncare? Şi dacă nu au de mâncare, ce? Adică nu poate să vină AUR, USR e vai de capul lor, deci nu avem nicio treabă. Împărăţie! Actuala putere spune că are 51 % în orice ecuaţie. Şi atunci apare autosuficienţa. Ce putem face?", a conchis şi Val Vâlcu.

