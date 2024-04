Sișu și Eugenia Nicolae lansează „Omule, cât mai poți?”. Melodia a pornit dintr-o provocare pe Tik Tok devenită virală!

„Am lansat o serie de provocări pe Tik Tok în care le spuneam oamenilor să îmi dea comentarii pe diverse teme, iar eu compuneam un mic fragment de piesă pornind de la unul sau mai multe comentarii. Provocarea care a generat piesa Omule, cât mai poți? a fost: „Dacă viața ta ar fi o piesă, ce titlu i-ai da?” Din zeci de comentarii am ales “Omule, cât mai poți?”. Am scris refrenul și l-am postat, iar ceea ce s-a întâmplat după a fost extraordinar. Oamenii au folosit sunetul și s-au postat aproape 10.000 de video-uri cu acest refrem. Clipul postat de mine pe Tik Tok ajunge acum la 1 milion de vizualizări, iar mesajele primite din partea oamenilor m-au determinat să termin piesa și să o lansez.”



Versurile piesei vorbesc despre eforturile depuse de oameni din dorința de a fi plăcuți de toată lumea, de a-i mulțumi pe toți cei din jur. În societatea de azi, trăim de multe ori mai mult în online decât în viața reală, iar postările din social media sunt despre reușită, succes, bani, confort, vacanțe, pe scurt - o viață idealizată. „Piesa aceasta este cât se poate de reală. Am ales acel comentariu pentru că și eu am momente în care mă simt copleșită. Sper să vindece, să ajute, să ridice moralul și mai ales să creeze percepția că viața are și momente dificile pentru toți și nu trebuie să ne raportăm la aparențele de viață perfectă din online.”, a declarat artista.





Omule, cât mai poți? este o piesă realizată de Eugenia Nicolae și produsă de Rimenescu, fiind un featuring cu binecunoscutul rapper Tudor Sișu





„Producătorul piesei, Rimenescu, a venit cu propunerea pentru colaborarea cu Tudor Sișu și totul s-a legat minunat. Așa a fost să fie. Tudor a scris partea lui imediat după ce a primit piesa, iar următoarea zi a venit la studio. Sunt mândră să am această piesă împreună cu el. La filmări ne-am cunoscut pentru prima dată. E un om tare bun, ne-am înțeles grozav!” Eugenia Nicolae



“Este o piesă despre realitatea actuală în care sunt sigur că publicul se va regăsi. Oamenii aleargă după aceleași lucruri: validarea celorlalți, bani, succes. Important e să nu uiți pentru ce tragi și să muncești pentru ce contează cu adevărat: familia.” Tudor Sisu



Eugenia Nicolae a ajuns cunoscută publicului român datorită felului creativ prin care îmbină folclorul cu muzica pop. Vocea sa inconfundabilă, care transmite emoție, este dublată de talentul pentru compoziție. Artist complex, Eugenia este cea care își compune propriile piese. Artista a colaborat cu o mulțime de artiști proeminenți din industria muzicală de la noi, precum Randi, Puya, Cazanoi Brothers sau Elena Gheorghe. De asemenea, a compus piese și pentru alți artiști români, precum Theo Rose, Spike și pregătește multe alte surprize pentru public.



Vezi video aici:





