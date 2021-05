Sindromul Edwards. Mărturia unei mame care şi-a privit bebeluşul cum moare, la 10 ore după naşterea forţată

Loran Denison, în vârstă de 27 de ani, a aflat după mai multe analize făcute la 15 săptămâni de sarcină că bebelușul pe care îl purta în pântece suferea de sindromul Edwards, o afecțiune rară, dar foarte gravă, din cauza căreia mulți copii mor înainte sau la scurt timp după naștere, scrie The Sun.

Pentru că era puțin probabil ca bebelușul să se nască în viață, femeia a decis să facă avort. A luat un comprimat și s-a întors la spital, pentru a-i fi indus avortul spontan la 18 săptămâni și patru zile.

Bebelușul însă, pe care familia l-a numit Kiyo Bleu Watson, s-a născut în viață pe 9 aprilie, la ora 15.50, cu o greutate de 150 g. 10 ore mai târziu, bebelușul a murit. El a fost binecuvântat și botezat în spital cât încă era în viață, scrie express.co.uk.

„A trebuit să-i văd bătăile inimii încetinându-se”

Loran Denison a povestit că „mă bucur că am avut puțin timp cu el, dar a și îngreunat situația. Mi-au spus că are sindromul tipic Edwards, așa că va muri înainte sau imediat după naștere. Băiatul meu avea o inimă de leu. Am crezut că am făcut ceva greşit când am luat decizia dificilă de a face avort, dar acum se simte de zece ori mai rău. Vreau doar să știe şi alte mame în cazul în care li se întâmplă acest lucru.

A trebuit să-i văd bătăile inimii încetinindu-se, inimioara îi bătea din ce în ce mai încet, să privesc cum viața se scurgea din el. Tot ce îţi doreşti e să-ţi păstrezi copilaşii în viaţă. A fost ca o tortură. Niciunul dintre medici nu credea că se va naște viu. Când partenerul meu l-a luat după ce s-a născut, a spus „inima îi bate” și ei au spus „nu are cum”. Când am luat prima pastilă mi s-a spus că va opri sarcina, bătăile inimii şi orice, aşa că ne aşteptam să nu mai fie în viaţă când s-a născut. Nu au verificat bătăile inimii înainte de a provoca travaliul, deşi mi-aş fi dorit acest lucru. Nu am cuvinte despre cât de groaznic a fost.”, potrivit The Sun.

Sindromul Edwards

Majoritatea bebelușilor diagnosticați cu sindromul Edwards nu trăiesc până la termen sau mor la câteva ore după naștere pentru că au un cromozom suplimentar, numărul 18. Există sindrom Edwards complet, mozaic sau parțial, nivelul bolii depinzând de cât de mulți cromozomi suplimentari au bebelușii și de câte celule poartă.

13 din 100 de copii cu sindrom Edwards care se nasc în viață trăiesc până la prima lor aniversare.