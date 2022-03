Simona Pătruleasa, despre relația cu fata ei, Ingrid: Mi-a spus că nu vrea să fie fiica Simonei Pătruleasa

"Uneori suntem permisivi, dar dacă sunt momente în care exagerează, suntem stricți și nu cedăm la tot ceea ce ea își dorește să facă. Ingrid, însă, este un copil care nu funcționează prin interdicții. Dacă vrem să facem anumite lucruri cu ea și să fie receptivă, să colaboreze, trebuie să nu fie ceva impus. Nu este ușor să fii părinte, mai ales când copilul are o asemenea personalitate. Eu am fost un copil cuminte, conștiincios. Nu am supărat pe nimeni vreodată, eram un copil bun. Ingrid este o năzdrăvană, seamănă cu tatăl ei când era mic.

"Mama era foarte strictă cu noi"

Îmi aduc aminte că mama era foarte strictă cu noi, ne punea să învățăm și ne certa pentru o notă mică, 8 era nota cea mai mică pe care puteam să o luăm. Eu pe Ingrid nu o cert pentru note, îi spun că poate mai mult și că nota nu contează, ci ceea ce știi, ce a rămas din ce a învățat. Trăim alte vremuri, copiii sunt altfel acum. Eu nu sunt de acord cu competiția între copii, pe vremuri se punea mare accent pe chestia asta.

Astăzi, competiția este prost înțeleasă, nu mai este un declanșator al evoluției. Generațiile de azi ajung să își distrugă relațiile cu ceilalți dacă intră în competiție. Este delicată problema. Mama punea accent pe chestia asta, dar eu încerc să mă debarasez de ea, deși avem tentația să facem comparații, dar este total greșit. Copilul trebuie să fie mai bun decât a fost ieri, nu mai bun decât alt copil", a spus Simona Pătruleasa, într-un interviu pentru viva.ro.

"Mi-a spus că nu vrea să fie fiica Simonei Pătruleasa"

"Când era mică, era amuzată, mirată că vin oamenii să o întrebe cine este Ingrid. Acum, când a crescut, mi-a spus că nu vrea să fie fiica Simonei Pătruleasa, dorește să fie Ingrid Ivanof, că vrea să fie cunoscută prin ceea ce face ea, și asta m-a bucurat. Am încercat să nu abordez acest aspect, nu am dorit să se simtă pusă într-un con de umbră, să nu fie comparată cu mine", a mai spus prezentatoarea tv.

Vezi și: George Burcea, mărturisiri după divorțul de Andreea Bălan: Ne-am căsătorit pentru că a fost nevoie

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News