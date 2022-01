Simona Halep, văzută ca favorită la Australian Open. O jucătoare crede că românca va ajunge în finală

"Chiar ieri am oferit un interviu în care am făcut câteva predicții și am pus-o pe Simona Halep în finală. Am admirat cu adevărat modul în care ea a revenit pe teren acum, la începutul acestui an, după un an greu, după o accidentare dură. A avut o reacție de campioană în adevăratul sens al cuvântului la primul turneu din acest an.

Cred că Barty i-ar putea pune Simonei cele mai multe probleme. Este o jucătoare senzațională, e foarte încrezătoare și are toate armele la dispoziție în fiecare meci, motiv pentru care este un adversar foarte dificil. De altfel, cred că finala pe care am prezis-o este Barty - Halep, vom vedea.

Dacă va fi sănătoasă, sunt sigură că va reveni în top 10 sau în top 5 WTA. Cred că modul în care a câștigat primul turneu din 2022, unde a avut parte de meciuri grele, a demonstrat că îi este foame de trofee și că este pregătită să întoarcă totul în favoarea ei", a declarat jucătoarea, conform Eurosport.

Simona Halep a urcat pe locul 15 WTA după titlul de la Melbourne

Românca Simona Halep a urcat cinci locuri, de pe 20 pe 15, în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, după titlul cucerit duminică la Melbourne Summer Set 1.

În top 10 s-au înregistrat câteva mişcări minore: cehoaicele Barbora Krejcikova şi Karolina Pliskova au făcut rocada, campioana de la Roland Garros fiind acum pe 4, iar poloneza Iga Swiatek a urcat şi ea un loc, pe 8, în dauna Paulei Badosa (Spania). Australianca Ashleigh Barty, campioană la Adelaide, şi-a consolidat poziţia de lider, fiind urmată de Arina Sabalenka (Belarus) şi Garbine Muguruza (Spania).



România are cinci jucătoare în prima sută, celelalte fiind Sorana Cîrstea (a urcat un loc, pe 38), Irina Begu (salt de patru locuri, pe 58), Jaqueline Cristian (coborâre de două poziţii, pe 73) şi Gabriela Ruse (urcare de cinci locuri, pe 82).



România are cinci reprezentante în top 100 şi la dublu, pe Raluca Olaru (36), Monica Niculescu (37), Irina Begu (60), Irina Bara (87) şi Andreea Mitu (100).

