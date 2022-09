Simona Halep, operație estetică după divorț

La doar câteva zile după ce a divorțat oficial de Toni Iuruc, Simona Halep a postat pe pagina personală de Instagram o fotografie în care aceasta se afla pe patul de spital. Mai exact, sportiva s-a lăsat pe mâna medicilor esteticieni, din cauza problemelor pe care le avea cu nasul.

„Bună tuturor! După cum știți, mă lupt de ceva vreme cu problemele cu nasul. Acestea s-au agravat, mai ales în timpul verii, când eram la Washington. Problema cu nasul mi-a îngreunat respirația destul de mult, iar în timpul somnului aveam nasul înfundat din ce în ce mai tare.

Singura modalitate de a rezolva problema a fost să recurg la procedurile chirurgicale. Medicul Daniel Popescu m-a operat. Am profitat de această ocazie și am recurs și la o intervenție de chirurgie plastică. Mulțumesc domnului doctor, dar și domnului care mi-a efectuat anestezia. Operația a mers bine.

Voi avea nevoie doar de câteva săptămâni de odihnă, după care voi putea să îmi reiau activitatea fizică. Ne vedem curând pe terenul de tenis”, a transmis Simona Halep pe contul de Instagram.

Amintim că Simona Halep, în vârstă de 30 de ani, și Toni Iuruc, în vârstă de 43 de ani, au divorțat, joi, la notar, în urma unui acord în acest sens. La câteva ore după ce a divorțat de Toni Iuruc, Simona Halep a postat un mesaj pe contul ei de Instagram.

„Eu și Toni am decis de comun acord să mergem fiecare pe drumul său. Am răgămintea ca presa să ne respecte intimitatea și să trateze cu decență și discreție acest subiect", a transmis Simona Halep.

„Am plecat pe drumuri separate. Nu căutați senzaționalul, că nu există. Suntem doi oameni normali, fiecare pe drumul lui. Suntem în relații foarte normale, deci nu căutați senzaționalul, nu aveți ce să găsiți", a spus Toni Iuruc, fostul soț al Simonei Halep.

Necunoscutele Simonei Halep, scoase la iveală de astrologul Daniela Simulescu

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, a realizat portretul astrologic al Simonei Halep. „Ce reiese din astrograma Simona Halep? „Este născută pe 27 septembrie, în Constanța. Este Balanță. Are soarele în Balanță, poziția soarelui în momentul nașterii arată zodia. Aceasta arată o părticică din noi, scheletul nostru astrologic pe care se pun restul amănuntelor. Poziția soarelui la nativii din Balanță arată poziția conștientă din noi. Caracteristicile Balanței le întâlnim foarte ușor la Simona. Este foarte armonioasă, echilibrată, diplomată și sociabilă. Vorbește frumos, politicos, nu vrea să supere pe nimeni. Dorește echilibru. Dacă vă uitați la meciurile sale de tenis, nu are momente dese de furie. Balanțele nu vor fi supărate pentru că nu vor să îi supere pe ceilalți. Balanțele au un comportament foarte plăcut. Sunt voioase, au nevoie de evenimente, le place să aibă pasiuni artistice sau culturale", a spus Daniela Simulescu, astrolog DCNews.

„Trebuie să vorbim puțin despre poziția Lunii în perioada nașterii. Luna are legătură cu partea sufletească, emoțională. O parte este zodia, dar unde era luna plasată pe cer arată sufletul, emoția. La Simona, în momentul nașterii sale, luna era plasată în zodia Taurului. Aici avem de-a face cu persoane care doresc foarte mult confort material și emoțional. Poziția lunii pentru o femeie este foarte importantă pentru că are legătura cu echilibrul, cu emoțiile. Dacă veți vedea meciurile ei în primii ani, ea nu se lăsa pentru că nu este foarte agresivă. Este în propriul ritm. A spus că îi plac oamenii calmi, care îi explică ce are de făcut pentru că oamenii cu luna în Taur au nevoie de oameni blânzi. Are nevoie să i se dea siguranță, mai ales că este sportivă”, a mai spus Daniela Simulescu despre Simona Halep.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News