Simona Halep are o singură cale de atac după ce a fost suspendată 4 ani pentru dopaj

Singura cale de atac pe care o are Simona Halep este să facă recurs la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Amintim că Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA) a emis un comunicat în care confirmă suspendarea tenismenei românce.

'ITIA confirmă că un tribunal independent a suspendat-o pe Simona Halep pentru o perioadă de 4 ani, din cauza încălcării Programului Anti-Doping. Dubla campioană de Grand Slam, în vârstă de 31 de ani, a fost găsită vinovată pentru două încălcări separate. Prima, cu substanța interzisă roxadustat, la US Open 2022. A doua este legată de iregularitățile din pașaportul său biologic.



Tribunalul Independent Sports Resolutions, întrunit pe 28 și 29 iunie 2023 la Londra, a ascultat opiniile specialiștilor și pe cele ale reprezentanților lui Halep. Halep în persoană a prezentat dovezi în fața curții. Pe 11 septembrie 2023, tribunalul a confirmat că a găsit-o vinovată pe jucătoare pentru încălcarea a două articole:



- prezența roxadustatului în proba de urină colectată pe 29 august 2022 la US Open

- folosirea unei substanțe sau unei metode interzise pe durata anului 2022, rezultat bazat pe colectarea a 51 de probe de sânge oferite de jucător prin programul antidoping.



Tribunalul a transmis că nu există niciun motiv să pună sub îndoială concluzia unanimă la care au ajuns cei 3 experți. Concluzia a fost că „cel mai probabil dopajul” este explicația pentru iregularitățile găsite în cazul lui Halep.', conform comunicatului ITIA.

Pe data de 21 august, Halep a ieșit din TOP 1000. Mai mult, începând de luni, 11 septembrie, odată cu actualizarea noului clasament mondial, Simona Halep a fost ștearsă complet. De asemenea, a pierdut și ultimele puncte, pe care le avea de apărat pentru participarea pe tabloul principal la US Open 2022.

