Silvio Berlusconi, externat după 45 de zile în spital. "După întuneric, am câştigat din nou. Trăiască viața!”

Silvio Berlusconi a fost externat, vineri dimineaţă, de la Spitalul "San Raffaele" din Milano, unde a fost internat timp de 45 de zile, transmite Rador. El fusese internat pentru a trata o infecţie pulmonară, care a apărut în contextul leucemiei mielomonocitare cronice.



Transferat de la terapie intensivă într-o secţie obişnuită de spitalizare pe 16 aprilie, fostul premier italian s-a aflat în secţia Q a clinicii.



Berlusconi a ridicat o mână în semn de salut, când a părăsit Spitalul "San Raffaele" din Milano de la intrarea din Via Olgettina 60, la bordul maşinii sale. Purtând o cămaşă albă şi un sacou albastru, fostul premier stătea pe bancheta din spate lângă partenera sa de viaţă, Marta Fascina, care nu a mai fost văzută plecând din spital din prima zi de spitalizare.



"Dragi prieteni, astăzi, după 45 de zile lungi, m-am întors în sfârşit acasă şi întoarcerea mea a încălzit inimile familiei noastre numeroase. O emoţie incredibilă, o mare uşurare. A fost o perioadă chinuitoare şi dificilă, dar după întuneric am câştigat din nou", a scris liderul Forza Italia (FI), Silvio Berlusconi, într-un mesaj. "Mulţumesc lui Dumnezeu şi tuturor celor care nu aţi făcut niciodată să-mi lipsească apropierea, căldura şi afecţiunea voastră, nu m-am simţit niciodată singur şi am continuat să am speranţă şi încredere. Coşmarul s-a terminat şi, după ce am citit numeroasele mesaje de urări de bine pe care le-am primit, aş vrea să vă mulţumesc fiecăruia dintre voi, care aţi decis să-mi dedicaţi un gând afectuos. Trăiască viaţa, întotdeauna!", a concluzionat Berlusconi.

Silvio Berlusconi a stat 12 zile la terapie intensivă





Liderul Forza Italia a fost externat după 45 de zile de spitalizare, dintre care primele 12 au fost la terapie intensivă. Pe 16 aprilie a fost, apoi, transferat într-o secţie obişnuită de spitalizare din pavilionul Q al structurii sanitare.



Cel mai recent buletin medical datează din 3 mai, când profesorii Alberto Zangrillo şi Fabio Ciceri au vorbit despre un "tablou clinic stabil şi reconfortant".



"Silvio Berlusconi a fost externat de la spitalul San Raffaele din Milano. O veste bună! Forza, Silvio! Te aşteptăm pe teren, pentru a duce multe bătălii împreună, a scris Giorgia Meloni pe reţelele de socializare.

Mesajele politicienilor italieni





"Suntem cu toţii fericiţi de întoarcerea ta acasă, bine ai revenit, Preşedinte!", a scris ministrul de externe, Antonio Tajani, pe contul său de Twitter, la scurt timp după externarea lui Silvio Berlusconi de la Spitalul "San Raffaele" din Milano, unde a fost internat timp de 45 de zile.

"Sperăm să te vedem curând la Palatul Madama. Te aşteptăm!", a scris preşedintele Senatului, Ignazio La Russa, pe reţelele de socializare.



"Un afectuos bine ai revenit acasă pentru Silvio Berlusconi, un exemplu de curaj şi determinare de a face faţă acestei noi încercări din viaţa sa", a comentat ministrul administraţiei publice, Paolo Zangrillo, pe paginile sale de socializare, externarea de la spitalul milanez a lui Silvio Berlusconi, după 45 de zile de internare.

"Avem un lider unic, care nu a încetat niciodată să lucreze pentru binele ţării şi care va continua să ne ghideze cu forţa fizică şi morală neschimbată", a concluzionat Zangrillo.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News