Silvia Ioniță, după 14 ani la Kanal D, interviu la DC News despre politică, presă și masa puterii la care ar vrea să stea

Silvia Ioniță a acordat un interviu pentru DC News în care ne-a vorbit despre debutul său în presă, dar și despre cum vede astăzi presa după 14 ani de Kanal D.

Silvia Ioniță, interviu în exclusivitate la DC News

Kanal D tocmai a împlinit 14 ani! Ești la Kanal D de la începutul televiziunii. Ce te-a făcut să nu pleci la alt post?

Sunt un om statornic, dar a contat mult și echipa în mijlocul căreia mă aflu de la începutul Kanal D. Oamenii care m-au întâmpinat din prima clipă când am pășit în acestă televiziune mi-au creat sentimentul că sunt pe drumul cel bun, mi-au oferit condițiile pentru performanță. Întreaga echipa a Știrilor Kanal D este una cu oameni profesioniști, dedicați misiunii de a informa corect și de a aduce în fața oamenilor cele mai importante evenimente de pe agenda publică. De la reporteri, cameramani, editori de imagine, cu toții pun suflet în profesia lor și asta prețuiesc mai mult decât orice într-o echipă. Acestea sunt câteva dintre motivele care m-au făcut ca, după 14 ani, împliniți de 1 martie, să fiu tot aici, în plină ascensiune. Sunt mândră să fac parte din echipa Știrilor Kanal D și am multă treabă aici, e locul unde mă simt utilă, apreciată. La fel de importanți sunt și telespectatorii pe care îi avem zi de zi alături, din fața micilor ecrane, și care ne motivează să fim tot mai buni.

Cum era televiziunea când ai debutat și cum o regăsești acum? Cum s-a schimbat în aceste aproape două decenii?

I-am auzit pe mulți plângându-se că “adevăratele valori” au dispărut în ceața vremurilor. Nu merg pe teoria asta. Adevăratele valori nu mor niciodată, rămân pentru cei ce urmează și sunt folositoare în devenirea firească a oricărui domeniu. Eu spun că televiziunea a evoluat - mijloacele tehnice și de conținut o obligă! Televiziunea reflectă perfect societatea, oamenii și felul în care viețuiesc. Acum două decenii ne uitam cu coada ochiului unii în grădina altora. Acum grădinile sunt mai mari și putem vedea cum se face televiziune și în alte locuri. Și spațiul social media a fost împânzit de mici „televiziuni” personale.

Eu am avut posibilitatea de a lucra într-o televiziune mare, o televiziune care a evoluat extraordinar și care se află în top trei stații TV generaliste din România. Am învățat multe în această televiziune și am evoluat constant. A fi om de știri în televiziune înseamnă în primul rând responsabilitate, înseamnă muncă de echipă, iar rezultatele vin dacă îți respecți profesia și telespectatorii.

Eu am intrat în televiziune în anul 2000 și ce îmi amintesc este că eram foarte entuziastă. În același timp, mă confruntăm cu teama de a fi în fața camerei, dar această emoție poate fi controlată acum, și este una benefică.

Acum știu să îmi stăpânesc mult mai bine emoțiile, s-au acumulat experiență, cunoștințe, sunt antrenată.

Ce titlu de știre ai pune vieții tale?

Din viața mea, nu aș face o știre pentru că nu are ritmul acesta. Are mai degrabă ritmul unei cărți și are capitole încă nescrise, așa că dă-mi voie să nu știu titlul deocamdată.

Când te uiți la televizor, la ce te uiți?

Urmăresc știri, documentare și, din când în când, filme. Mă uit la conținut și la fascinanta natură umană.

Pentru că mulți jurnaliști au schimbat macazul și au dat presa pe politică, te-aș întreba dacă te-ai gândit vreodată să faci și tu pasul.

Nu îmi doresc să fac politică. Vreau să-mi manifest libertatea și să mă implic în viața “cetății” din postura de jurnalist. E nevoie de jurnaliști, tocmai pentru a semnala derapaje, a atrage atenția asupra unor subiecte care ne privesc pe toți. Din postura de om de media poți face, cu siguranță, bine celor din jur.

Care au fost oamenii cărora le datorezi tot ceea ce astăzi ești în presă?

Sunt mulți și gândindu-mă la ei, îi mulțumesc fiecăruia în parte. Sunt oamenii fiecărui început al meu în locurile prin care am trecut sau am rămas, oameni care mi-au văzut potențialul chiar și atunci când eu nu-l bănuiam, sunt vizionarii carierei mele de 20 de ani. Le mulțumesc!

Ce înseamnă succesul pentru femeia Silvia Ioniță? Dar pentru prezentatoarea de știri Silvia Ioniță?

Am o familie frumoasă, mă simt iubită; e un sentiment atât de intim, de personal, încât nu pot să etichetez trăirea de împlinire a vieții personale ca fiind „succes”, acest cuvânt l-aș aplica însă domeniului profesional. Pentru prezentatoare, succesul este trofeul câștigat după o bătălie chiar și cu ea însăși, e împletirea dintre muncă, ambiție, responsabilitate, orgoliu profesional, exigență față de mine însămi. Îmi doresc să fiu tot mai bună în ceea ce fac în profesia mea, zi de zi, iar succesul se măsoară și în audiențe. Mă bucur enorm că Știrile Kanal D sunt reperul pentru milioane de oameni. Le mulțumesc telespectatorilor noștri și le sunt alături, zi de zi, cu onestitate, bună credință.

Să presupunem că de mâine ai face doar interviuri. Care ar fi primul om pe care ai vrea să-l intervievezi?

Mă gândesc acum că aș vrea să-mi trag un scaun la masa unde se împarte puterea lumii (nu a țării). Cred că sunt atâtea lucruri interesante de povestit de acolo încât s-ar putea să nu mai fie nevoie nici de întrebări.

Să lăsăm presa și să trecem la diete. Dă-ne, te rog, dieta pe care o ții, că tot e la modă.

Secretul meu este Sonia Burtic, o fată extraordinară; ea a gândit dieta și a găsit cheia de a reveni la niște forme la care îmi doream să ajung de câțiva ani. Totul ține de alimentație și de cum trebuie să combini elementele. Nici acum nu știu ce trebuie să mănânc, mă uit pe foile scrise de ea. Secretul este și voința de fier.