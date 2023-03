Și plantele vorbesc sau plâng, spun cercetătorii. Înregistrarea audio, în articol

Cercetătorii israelieni spun că au dovada clară că și plantele vorbesc sau plâng. Mai exact, aceștia susțin că plantele scot un sunet specific, de frecvență foarte înaltă, dar care este auzit doar de anumite animale, relatează Pro Tv.

În plus, oamenii de știință spun că plantele produc astfel de sunete atunci când sunt stresate în vreun fel. De mai bine de șase ani savanții studiază metodele prin care să poată detecta aceste sunete care, spun ei, în mod normal sunt percepute de insecte, dar și de unele mamifere.

"Înregistrăm sunete emise de plantele de tomate. Acestea sunt ultrasunete, așa că noi oamenii nu le putem auzi în mod normal. Am înregistrat mai multe sunete, le-am setat la intervale scurte de timp și am schimbat frecvența, astfel încât urechile umane să le perceapă. Acesta este un exemplu de astfel de manipulare pe care am făcut-o asupra sunetelor produse de roșii, pe care le-am înregistrat", a explicat unul dintre oamenii de știință care studiază plantele.

Înregistrarea audio a sunetelor scoase de plante, cu frecvența redusă, astfel încât să poată fi auzită de urechea umană, o poți asculta AICI.

Cum a fost efectuat studiul

Cercetătorii au folosit microfoane pentru a înregistra plante de roșii și tutun sănătoase și stresate, mai întâi într-o cameră acustică izolată fonic și apoi într-un mediu de seră mai zgomotos. Au stresat plantele prin două metode: prin neudarea timp de câteva zile și prin tăierea tulpinilor.

Echipa a descoperit că plantele stresate emit mai multe sunete decât plantele nestresate. Sunetele plantelor seamănă cu niște clicuri, iar o singură plantă stresată emite în jur de 30-50 din aceste clicuri pe oră, la intervale aparent aleatorii, dar plantele nestresate emit mult mai puține sunete.

Înregistrările sonore ar putea fi utile în agricultură

Cercetătorii au demonstrat anterior că plantele cresc concentrația de zahăr în nectarul lor atunci când „aud” sunetele emise de polenizatori, iar alte studii au arătat că plantele își schimbă expresia genelor ca răspuns la sunete.



Înregistrările sonore ale plantelor ar putea fi folosite în sistemele de irigare agricole pentru a monitoriza starea de hidratare a culturilor și pentru a ajuta la distribuirea mai eficientă a apei, spun autorii.

"Știm că există o mulțime de ultrasunete acolo – de fiecare dată când folosești un microfon, descoperi că o mulțime de lucruri produc sunete pe care noi oamenii nu le putem auzi – dar faptul că plantele emit aceste sunete deschide o nouă cale de oportunități pentru comunicare, interceptări și exploatarea acestor sunete", spune coautorul principal al studiului, Yossi Yovel, neuro-ecologist la Universitatea din Tel Aviv, scrie eurekalert.org.



"Deci, acum că știm că plantele emit sunete, următoarea întrebare este: "cine ar putea să asculte?", În prezent, investigăm răspunsurile altor organisme, atât animale, cât și plante, la aceste sunete și, de asemenea, explorăm capacitatea noastră de a identifica și interpreta sunetele în medii complet naturale", a explicat spune autorul principal al studiului, Lilach Hadany.

