Shevchenko: Ne vom apăra până la final. Trebuie, nu avem de ales! Rusia nu e binevenită

"Dormeam, când m-a sunat mama. Mi-a spus că a început războiul. Nu puteam să credem că Rusia a făcut pasul ăsta, am fost în şoc!", a spus Shevchenko, într-un interviu pentru Daily Mail.

"Simţi fiecare bombă care atinge pământul, pentru că totul tremură apoi. Asta se întâmplă acum în Ucraina. Suntem în etapa în care ruşii înconjoară un oraş şi încep bombardamentele, nu se opresc. Ucrainenii nu au nicio şansă să plece pe coridoarele umanitare. Mama e acolo, sora mea e acolo. Unchiul meu, mătuşa, vărul, prietenii mei. Unii dintre ei sunt în prima linie, ne apără ţara, luptă pentru libertatea noastră, pentru mândria noastră. Ne apărăm, luptăm. Trebuie! Nu avem de ales. Ne vom apăra până la final. Rusia nu este binevenită", a mai spus acesta.

Cum le-a explicat copiilor săi situaţia din Ucraina

"Cea mai bună metodă este să spui adevărul. Cei de pe front încearcă să spună adevărul lumii întregi şi sunt ucişi. Jordan, cel mai mare dintre băieţii mei, a mers cu mine la proteste în Londra. E implicat. ştie ce se întâmplă. E greu, pentru mine şi pentru familia mea, dar ştiu şi cât de greu e pentru cei din Ucraina care se tem constant pentru vieţile lor.

Independenţa Ucrainei are doar 30 de ani. Când am început eu să joc fotbal, atunci am devenit independenţi. Din prima zi şi până acum am fost mândru să fiu ucrainean, aşa că nimeni nu ne va dicta ce să facem", a mai spus Shevchenko, refuzând să îi dea numele lui Vladimir Putin.

"Vreau să opresc uciderea copiilor nevinovaţi"

Acesta a vorbit şi despre situaţia lui Chelsea, club la care a jucat şi al cărei patron este încă Roman Abramovich, un apropiat al lui Vladimir Putin.

"Istoria clubului nu poate fi ştearsă. Fanii vor susţine clubul pentru că îl iubesc. Ştiu că e un moment dificil pentru ei. Dar sunt în poziţia în care vreau să le cer tuturor să facă tot ce pot. Eu vreau doar un lucru, să aduc pace în ţara mea, să opresc uciderea oamenilor nevinovaţi, a copiilor nevinovaţi. Ştim cu toţii că războiul e crud. Nu putem susţine aşa ceva!", a concluzionat ucraineanul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News