Sfaturi care te vor ajuta să obții cel mai bun preț pentru un iPhone pe care vrei să-l vinzi

Folosești un iPhone X, dar visezi să-ți cumperi un telefon mai nou? Ai pus ochii pe un model de la Apple cu specificații mai bune, dar nu știi cum poți obține cât mai mulți bani pentru mai vechiul iPhone XR? Sau pur și simplu ai trecut la un telefon mai performant, dar vrei să valorifici vechiul smartphone, uitat într-un sertar?

Dacă ai răspuns afirmativ măcar la una dintre aceste întrebări, înseamnă că ai ajuns unde trebuie.

Șterge toate informațiile personale de pe dispozitiv

Amintește-ți că, atunci când ai cumpărat telefonul pe care acum te pregătești să-l vinzi mai departe, dispozitivul avea memoria „curată”. La fel ca tine, și următorul proprietar al smartphone-ului va dori să se bucure de un gadget pe care îl poate configura așa cum dorește, fără a fi nevoit să „facă curat” în cloud sau în spațiul de stocare.

Așadar:





Dă „unpair” la Apple Watch și AirPods, dacă folosești un ceas inteligent și căști.



Fă backup în iCloud, apoi deconectează-te de la cont de pe telefonul pe care vrei să-l vinzi.



Deconectează-te și de pe iTunes, App Store sau alte conturi pe care erai logat.



Intră la Settings, alege General, apoi Transfer or Reset. Dă click pe Erase All Content and Settings.



Dacă foloseai funcția Find My, dezactiveaz-o și pe aceasta.



Dacă foloseai un eSIM, anunță operatorul că te pregătești să vinzi telefonul, pentru ca datele tale să fie șterse de pe dispozitiv.



În final, nu uita să ștergi vechiul telefon din lista cu dispozitive care au acces automat la conturile tale de social media sau la aplicațiile financiare.





Alege să-l vinzi printr-o platformă verificată

Dacă vrei să nu-ți mai bați capul cu discuții lungi, negocieri incomode sau timp pierdut pentru întâlnirile cu potențialii clienți, alege să-ți vinzi vechiul iPhone pe o platformă care se ocupă cu recondiționarea și vânzarea telefoanelor second hand.

Site-urile de acest fel oferă și servicii de preluare a telefonului pe care vrei să-l valorifici, așa că tu, practic, nu trebuie decât să împachetezi dispozitivul și să aștepți un curier, care se va ocupa de transportul acestuia. Vei primi o estimare de preț imediat ce vei finaliza simularea vânzării pe site, așa că poți decide dacă valoarea oferită te avantajează sau nu.

În orice caz, ține cont de faptul că, apelând la un site de acest fel, vei economisi timp și nervi, pe care, altfel, ar trebui să îi consumi în discuții, de cele mai multe ori delicate, cu potențialii cumpărători ai telefonului tău. Să nu mai amintim de expunerea în fața posibilelor tentative de phishing, care s-au înmulțit îngrijorător în ultimele luni.

În plus, vei putea păstra accesoriile de la vechiul telefon, cum sunt căștile sau încărcătorul, ceea ce înseamnă că vei reuși să economisești și mai mulți bani, ajutând, simultan, la reducerea poluării.

Totuși, nu uita că un telefon mobil mai vechi de 11 luni va pierde mai mult de jumătate din valoarea de pe piață, așa că nu întârzia cu vânzarea sa prea mult. Asta mai ales dacă știi sigur că nu-l vei mai folosi. Cu cât îl vei vinde mai curând, cu atât vei câștiga mai mulți bani pentru el.

Sperăm că informațiile prezentate mai sus te vor ajuta să obții cel mai bun preț pentru iPhone-ul pe care te pregătești acum să îl vinzi.

