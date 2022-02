Sfatul specialiștilor. Cum ne menținem greutatea după ce am slăbit

În ediția din 7 februarie 2022 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani, medicul nutriționist Anca Hâncu ne spune de ce multe diete funcționează doar pe termen scurt și ce putem face pentru a ne păstra greutatea dorită.

"Scăderea în greutate ideală este între 500 de grame și un kilogram într-o săptămână"

"Oamenii vor să slăbească repede. Aici e o mare greșeală pentru că acumulăm kilograme în timp din cauza unor greșeli mici care se acumulează și vrem într-o săptămână-două să scădem aceste kilograme. Scăderea în greutate ideală, sănătoasă, este între 500 de grame și un kilogram într-o săptămână. Nu începem cure de slăbire pentru că avem o nuntă, un botez și vrem să slăbim brusc pentru o rochie, a spus medicul Anca Hâncu.

Cum ne menținem greutatea după ce am slăbit

"După o cură de slăbire greutatea revine înapoi pentru că încep să nu mai facă mișcare. Practic recomandarea la menținere este să facă mișcare, practic mai mult decât în perioada de scădere în greutate, pentru că încep să se premieze cu diverse alimente pe care nu le-au mâncat în perioada respectivă", a mai spus Anca Hâncu la Antena 1, în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.

Anca Hâncu, medic nutriționist, a demontat cele mai frecvente mituri legate de alimentație

Există numeroase mituri și informații eronate în online, mai ales în privința stilului alimentar corect și sănătos. În ediția din 22 noiembrie 2021 de la Neatza cu Răzvan și Dani, doctorul Anca Hâncu, specialist în nutriție, a demontat cele mai frecvente mituri legate de alimentație.

Există super-alimente care ne protejează de răceală și de alte afecțiuni

“Sigur că orice aliment care conține vitamina C, precum spanac, broccoli, lămâi, citrice, ne va proteja și ne va aduce un beneficiu în plus în protecția imunității. Orice model alimentar sănătos înseamnă că organismul nostru are un sistem imunitar dezvoltat pentru a lupta cu orice boală”, a spus medicul Anca Hâncu.

Sunt alimente care ne îngrășa și altele care ne ajută să slăbim

“Nutriția modernă vorbește tot mai mult de modele alimentare și nu pune atât de mare presiune pe un aliment sau altul. Modele alimentare înseamnă: cantitate, calitate, ore, felul în care combinăm alimentele, în așa fel încât putem dezvolta modele sănătoase sau nesănătoase. Alimentele în sine nu ne îngrășa sau nu ne scad în greutate. Noi dacă știm că un produs are mai multe calorii, mâncăm o porție mai mică. Dacă noi mâncăm în exces un aliment hipercaloric, cu mult zahăr, cu multă grăsime și suntem sedentari, normal că acele alimente o să aducă calorii care se vor transforma în grăsime", a mai spus Anca Hâncu la Antena 1, în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.

Este o dietă săracă în calorii cea mai bună metoda de slăbi?

“Evident ca avem nevoie de o dietă hipocalorică pentru a scădea în greutate, dar există niște limite, nu scădem până sub 1000 de calorii pentru că totuși corpului trebuie să ii dăm energie”, a zis medicul Anca Hâncu la Antena 1.

