Sfâşietor! Un câine şi-a aşteptat timp de 5 ani, în acelaşi loc, stăpânul care murise. Povestea lui Hachiko de România a cucerit internetul

Poveste ca-n filme în România! Stăpânul lui murise cu cinci ani în urmă. Dar ce a făcut acest câine în tot acest timp a ajuns pe prima pagină a ziarelor din întreaga lume. Povestea emoționantă a celui mai devotat prieten al nostru, al tuturor, nu putea trece cu vederea, nici măcar în ţara noastră. Am văzut şi am citit despre atâtea alte cazuri asemănătoare dar câinele alb din Dolj pare să aibă ceva cu totul special. Ce-l face special este că nu a lăsat pe nimeni să intre în curte, poate doar câte un vecin care-i mai aducea de mâncare. În rest, credinciosul necuvântător a avut mereu o misiune de îndeplinit: aceea de a păzi proprietatea stăpânului său. Niciun posibil prădător nu a putut să se apropie de pragul casei în tot acest an. Cu greu au reuşit câţiva să pună piciorul în bătătură.

Cățelul a câștigat inimile tuturor oamenilor, care i-au citit povestea. Asta pentru că acest caz a devenit viral în întreaga lune, nu doar la noi în țară. Oamenii au rămas mască atunci când au auzit cât de mult poate să iubească animalul un om. Oamenii i-au dat să mănânce, iar el a acceptat. Totuși, ani la rând n-a plecat din fața casei, crezând că stăpânul lui se poate întoarce. Sărmanul animal a stat acolo în același loc indiferent de anotimp. Un vecin spunea acum ceva vreme: ,,Nu a părăsit niciodată locul ăla!”.

După 5 ani, căţelul a dispărut

A protejat atâţia ani o casă goală dar a umplut inimile celor care l-au vizitat sau au ajuns să-l cunoască în online. Însă la un moment dat, a dispărut din faţa porţii. Câinele Arsenie, aşa cum a fost poreclit de unii, a fost de negăsit. Oamenii s-au alertat: „Nu l-am mai văzut. De alaltăieri a dispărut. Nu ştiu ce s-a întâmplat. Dar nu aţi văzut să-l fi luat cineva? Nu, dar are stăpâni din câte ştiu. Copiii decedatului trăiesc”, spunea pe atunci o localnică. „Am rămas impresionat de ce am văzut la tv. Am văzut filmul japonez cu acel câine care şi-a așteptat stăpânul în gară. M-a impresionat şi am vrut chiar să-l şi văd”, a fost reacţia unui trecător, potrivit Digi24 Craiova.



Lămuririle au venit, în scurt timp, pe Facebook din partea presupusului nou stăpân, fiul decedatului: „Câinele de la Malu Mare chiar are stăpân: pe mine. Îl cheamă Baloo, nu Arsenie Boca. S-a ajuns în situaţia asta din cauza unor oameni fără alte ocupaţii. Este adevărat că stăpânul câinelui a decedat acum 5 ani (tatăl meu), dar asta nu înseamnă că nu avea soţie sau copii. Este din nou adevărat că îşi aşteaptă stăpânul în poartă, dar acesta sunt eu sau oricine altcineva din familie, care trece zilnic pe-acolo. Azi am fost şocată să văd câtă lume s-a adunat în faţa porţii să-l ia acasă. Fraţilor, este un câine cu stăpân, nu talisman norocos!” Însă când reporterii Digi24 au încercat să stea de vorgbă cu presupusul stăpân al căţelului, acesta nu a fost de găsit.

Deşi povestea s-a întâmplat cu câţiva ani în urmă, imaginile încă mai circulă în online iar Tik Tok-ul abundă de clipuri cu prietenul necuvântător. Unii chiar speră să mai găsească animăluţul care, după atâta timp petrecut în faţa casei, a hotărât să plece sau, poate, a sfârşit accidentat ori a murit , deşi oamenii din zonă spun că nu era bătrân.

