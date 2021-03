Sergiu Bîlcea, deputat PNL, spune că "nu mai putem ţine oamenii în casă"

"Nu mai putem ține oamenii în case și nu ne mai permitem să închidem economia. Nu cred că era nevoie de proteste pentru a înțelege acest lucru. Măsurile autorităților funcționează dacă oamenii cred în ele, altfel nu vor avea efect. Sunt unul dintre cei care, acum un an, am cerut responsabilitate, am cerut să purtăm măști și să respectăm reguli de distanțare, am împărțit mii de măști oamenilor și am cerut solidaritate. Acum suntem în alt punct și putem să ne descurcăm mai bine:

- Să accelerăm vaccinarea și să îi convingem pe oameni să se vaccineze.

- Să fim responsabili: să purtăm mască, să respectăm reguli de igienă și distanțare fizică, să ne izolăm dacă avem simptome.

- Să sancționăm persoanele care nu respectă reguli simple,

DAR

- Să lăsăm liberă economia

- Să câștigăm încrederea oamenilor în măsuri eficiente pentru o viață mai bună. Cred că se poate", a scris Sergiu Bîlcea pe Facebook.