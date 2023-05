Sepsi OSK - 'U' Cluj, finala Cupei României. 'Șepcile Roșii' vor să ridice din nou trofeul după o jumătate de secol - Live score / Update Video

Update

Mii de fani ai lui 'U' Cluj au împânzit centrul Sibiului. Se anunță o prezență de peste 6.000 de suporteri în tribunele Stadionului din Sibiu.

Știrea inițială

După ce a ieșit din grupele competiției, Universitatea Cluj a învins în sferturile de finală pe Hermannstadt Sibiu, scor 2-1, și în semifinală de UTA Arad, scor 1-0. Este prima finală pentru ”Șepcile Roșii” în ultimii 8 ani. Dacă va câștiga, va fi al doilea trofeu din istorie, după Cupa României câștigată în anul 1965 (pe atunci Știința Cluj) învingând în finală echipa Dinamo Pitești cu scorul de 2-1.

De cealaltă parte, echipa lui Cristiano Bergodi a învins-o în ”sferturi” pe CS Mioveni, scor 4-1, iar în penultimul act a umilit-o pe CFR Cluj, scor 3-0.

Echipele Probabile

Sepsi: Niczuly - M. Bălașa, Ninaj, M. Tamas, A. Dumitrescu - I. Gheorghe, J. Rodriguez, N. Păun. C. Matei - Safranko, Al. Tudorie

Rezerve: Began, Achahbar, Junior, R. Ispas, E. Papa, Aganovici, R. Dimitrov, R. Varga, Rondon

Antrenor: Cristiano Bergodi

U Cluj: Gorcea - Oancea, Martic, A. Miron, Goranov - Bic, Simion - Chipciu, Remacle, Nistor - Thiam

Rezerve: P. Iliev, A. Bălan, Tescan, I. Filip, A. Pițian, F. Ilie, 24. Trif, R. Pires, Hofman

Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

Antrenorul echipei Universitatea Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, a declarat, marţi, la Sibiu, într-o conferinţă de presă, că şi-ar dori să câştige Cupa României pentru ca suporterii să fie mândri de formaţia ardeleană.

Acest meci înseamnă posibilitatea să câştig un trofeu ca antrenor, mă responsabilizează foarte mult. Am fost format, crescut la 'U', faptul că am debutat la acest club mă responsabilizează, mă obligă şi am o satisfacţie în momentul în care îi văd pe suporterii noştri că sunt fericiţi şi mi-aş dori foarte mult să-i facem să fie mândri de noi şi cred că o putem face în primul rând prin atitudine, prin starea de spirit, să nu cedăm niciun moment. E posibil ca ei (Sepsi OSK, n. red.) să plece cu prima şansă, să fie favoriţi, e o echipă care pare mai omogenă, echipă care a ajuns să joace în play-off, înseamnă că are calitate, multă experienţă, un antrenor la fel, pe care îl respect foarte mult. Avem şansa noastră, pentru care trebuie să luptăm. Vreau să văd bărbaţi în teren, a declarat Sabău înaintea finalei cu Sepsi OSK. Vezi continuarea aici!

