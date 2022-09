Separatiştii proruşi recunosc că întâmpină o "'situaţie dificilă'' în estul Ucrainei

Aceste declaraţii intervin după ce armata ucraineană a revendicat importante recuceriri teritoriale în ultimele zile în faţa trupelor Rusiei, în special în regiunea Harkov, în nord-est, dar şi în sud şi în est.



"Situaţia rămâne dificilă. Adversarul încearcă să distrugă infrastructurile critice şi civile", a declarat Puşilin pentru postul de televiziune rus Rossia 24, evocând "bombardamente masive".



Acest responsabil, care conduce "republica" proclamată unilateral de separatişti la Doneţk, a informat de asemenea despre atacuri ucrainene asupra oraşului Liman, în est.



Potrivit lui Puşilin, forţele ruse şi cele proruse "rezistă", iar situaţia, chiar dacă "dificilă", rămâne "sub control". El a susţinut de asemenea că forţele ruse şi proruse "avansează în unele zone", fără a le numi.



Armata ucraineană a anunţat iniţial o contra-ofensivă în sud, înainte de a realiza în timpul săptămânii trecute o contra-ofensivă fulger în regiunea Harkov, forţându-i pe soldaţii ruşi să se retragă spre alte poziţii.



Luni, forţele ruse au afirmat că au bombardat zone recuperate de Ucraina nu departe de Harkov, în sectoarele Kupiansk şi Izium.

Ucraina a anunţat duminica aceasta că trupele sale au recucerit în septembrie peste 3.000 de kilometri pătraţi de teritoriu de la trupele ruse în timpul unei contraofensive în nord-estul ţării, transmite Agerpres, citând France Presse.



"De la începutul lunii septembrie, peste 3.000 de kilometri pătraţi au reintrat sub control ucrainean", a declarat într-un comunicat Valeri Zalujnîi, comandantul şef al armatei ucrainene.



"În jurul Harkovului, am început să avansăm nu doar în sud şi est, ci şi către nord. Ne aflăm la 50 de kilometri de graniţa" cu Rusia, a explicat militarul ucrainean.

Forţele ucrainene sunt pe cale să preia din nou controlul asupra localităţilor din jurul oraşului Izium graţie contraofensivei lor împotriva forţelor ruse în estul Ucrainei, a anunţat Kievul duminică, transmite AFP.



"Eliberarea unor porţiuni de teritoriu în districtele Kupiansk şi Izium din regiunea Harkov este în curs", a anunţat Statul Major ucrainean în cea de-a 200-a zi a conflictului. Anterior, Kievul a anunţat că trupele sale au intrat în Kupiansk.



La începutul lunii septembrie, armata ucraineană a anunţat o contraofensivă în sud, iar într-o săptămână a reuşit să străpungă surprinzător şi rapid liniile ruse în nord-est, în regiunea Harkov, comentează AFP.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a prevestit o "eliberare rapidă" a ţării sale în această iarnă, dat fiind că ruşii "fug în unele direcţii", potrivit EFE.



În intervenţia sa la cea de-a 17-a reuniune a Strategiei Europene de la Ialta, care a avut loc vineri la Kiev, Zelenski a declarat că "iarna ar putea fi un punct de inflexiune" în eliberarea teritoriilor ucrainene ocupate de Rusia. "Însă, pentru aceasta, armata noastră are nevoie de o aprovizionare sistematică cu tipurile de arme necesare", a declarat Zelenski, potrivit unei informări publicate sâmbătă seara pe site-ul prezidenţial.



"Cred că iarna aceasta este un punct de inflexiune şi ar putea duce la eliberarea rapidă a Ucrainei. Vedem cum (ocupanţii) fug în unele direcţii. Dacă am fi un pic mai puternici în ceea ce priveşte armamentul, am putea elibera mai repede", a adăugat el.



Zelenski a subliniat că armata ucraineană doar va avansa, eliberând teritoriul Ucrainei de invadatori. "Suntem mereu gata să ne apărăm pământul", a spus el.



Însă Zelenski a avertizat totodată că Moscova speră "să zdrobească" rezistenţa ucraineană în această iarnă, contând pe probleme precum încălzirea şi o eventuală slăbire a sprijinului occidental acordat Ucrainei ca urmare a creşterii preţurilor la energie electrică.



"Rusia face totul pentru a zdrobi rezistenţa Ucrainei, a Europei şi a lumii în timpul celor 90 de zile de iarnă. (...) Este ultimul său argument", a atras atenţia şeful statului ucrainean, citat de AFP.



"Se presupune că brutalitatea iernii ajută atunci când brutalitatea oamenilor nu mai este de ajuns", a apreciat el, pe fondul recuceririi de către armata ucraineană a unor teritorii importante în estul Ucrainei.



Armata rusă ar putea totodată să lovească "întreprinderi şi infrastructură care asigură încălzirea" Ucrainei, a atenţionat Zelenski, făcând apel la occidentali să furnizeze Kievului cât mai repede sisteme de apărare antiaeriană.

