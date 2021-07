Semifinală SURVIVOR ROMÂNIA. Eliminare înainte de marea finală. Ce s-a întâmplat în emisiune

Trei Războinici și un Faimos își doresc marele premiu pus în jos în Republica Dominicană. Consiliul de la „Survivor România” va avea loc în direct, telespectatorii putându-și vota favoritul pentru a-l duce în marea finală de sâmbătă seară. Și Consiliul Marii Finale Survivor România va fi transmis în direct.

Marius Crăciun, Andrei Dascălu, Zanni și Maria Chițu se luptă în seara aceasta la „Survivor România” pentru un loc în marea finală din 10 iulie.



Eliminare

În ediția din 8 iulie, Elena Marin a fost eliminată de la „Survivor România”. „A fost o experiență frumoasă, pe care nu o voi uita niciodată. Au fost foarte multe momente frumoase, am avut multe lucruri de învățat aici, m-am redescoperit. Am învățat de la fiecare câte ceva. Mai era un singur pas. Sunt mândră de mine, că am ajuns până aici. În același timp, îmi doream să pot mai mult. Încerc să nu mă critic, dar întotdeauna te gândești la ce ai greșit, la ce aș schimba la mine, să reușesc să ajung până la final. Vreau să mulțumesc celor care m-au susținut. Mulțumesc Survivor pentru șansa pe care mi-a oferit-o, că de fiecare dată ne-ați susținut în mod egal. Ați fost ca un tătic pentru noi, mulțumesc producției, oamenilor care și-au desfășurat munca cot la cot cu noi și au trăit în aceleași condiții, departe de familii. A fost un proiect unic, pe care nu-l voi uita niciodată”, a spus Elena Marin.



Rămâneți pe DCNEWS.RO pentru a afla cine sunt finaliștii!