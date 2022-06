Selena Gomez nu mai dă doi bani pe social media şi standardele de frumuseţe: Sunt perfectă aşa cum sunt

Rețelele de socializare presează fetele să se conformeze până la un ideal de frumusețe aproape de neatins. Conform „normelor”, trebuie să fie suple, cu talie de viespe, piept generos și un chip luminos, perfect, fără acnee. Cele mai multe fotografii care apar pe rețelele sociale sunt prelucrate și filtrate, astfel încât prezintă o imagine idealizată a celor care apar în ele, deseori departe de realitate. Până și celebritățile, potrivit actriței și cântăreței Selena Gomez, se luptă cu emoțiile de a nu se potrivi cu așteptările de mute ori exagerate. Şi ea recunoaşte că atunci când se priveşte în oglindă e nemulţumită de unele defecte, dar nu se amărăşte niciodată de kilogramele în plus, dimpotrivă se simte recunoscătoare pentru fiecare zi pe care apucă să o trăiască.

Fotografii fără filtru

Selena Gomez a vorbit în nenumărate rânduri despre comentariile răutăcioase şi criticile pe care le întâmpina înainte în rețelele sociale. Cea mai afectată, spune ea, a fost în 2015, după ce a apărut nud pe coperta albumului ei: Revival. Ea insistă să se arate pe aceste rețele exact așa cum este, fără „îmbunătățiri”. Situația a scăpat de sub control și a decis să înceapă să meargă la terapie pentru a avea grijă de bunăstarea ei psihică. Selena a vorbit de atunci despre lupta ei cu lupusul și transplantul de rinichi, care ambele au avut un impact asupra sănătății, bunăstării și greutății ei. Când și-a lansat noua linie de machiaj, „Rare Beauty”, ea a spus în interviul pentru Cosmopolitan în 2020 „Fluctuez mult în greutate”.

Reţelele sociale, pericol real

În 2019, în timpul unui interviu dat cu ocazia Festivalul de Film de la Cannes, Selena a vorbit despre cât de periculoase sunt rețelele sociale. Ea a vorbit, de asemenea, la emisiunea “Good Morning America” despre modul în care renunțarea la internet i-a schimbat viața. Așa cum știți, deja de ani buni, artista nu își mai gestionează singură rețelele sociale, și nici nu deschide conturile pentru a vedea reacțiile oamenilor. Echipa ei de imagine se ocupă de asta, în timp ce artista stă deoparte de social media, pentru a avea liniște sufletească.

Pe TikTok, Selena Gomez spune: „Deci, încerc să răman slabă, dar am fost la Jack in the Box și am primit 4 tacos, 3 rulouri de ouă, rondele de ceapă și un sandviș cu pui picant. Sincer, nu-mi pasă de greutatea mea. Sunt perfect așa cum sunt”. În egală măsură, Selena le cere fanilor să fie cinstiți și să se îndepărteze de standardele de imagine false, nerealiste. Ea le reamintește fanilor săi că „A fi vulnerabil este un punct forte, nu o slăbiciune”, citează Brightside.com. Selena este una din puţinele femei din lumina reflectoarelor care se mândreşte cu trupul ei, nu se ruşinează de silueta care nu e tocmai una filiformă şi preferă să apară în poze neprelucrate, chiar şi în reviste.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News