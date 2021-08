Selena Gomez, luată din nou în derâdere pentru transplantul de rinichi. „Așa e din păcate”

Cântăreața și actrița americană Selena Gomez a criticat „The Good Fight”, cea mai nouă emisiune TV care a făcut „o glumă fără gust” despre transplantul său de rinichi. „Nu știu cum a devenit o chestie să scrii glume despre transplantul de organe la televiziune, dar se pare că așa e din păcate”, a comentat Gomez.

Potrivit BBC, nu este prima dată când transplantul de rinichi al femeii este luat în derâdere, iar „Saved By The Bell” a transmis scuze publice pentru că a glumit despre operația sa din 2017. În februarie, o emisiune chineză și-a cerut scuze pentru că a editat pozele de după operație ale fostului star Disney.

„Sper că la conferințele scriitorilor, când sunt prezentate astfel de glume fără gust, se vor semnala și nu vor apărea pe post”, a mai zis Selena.

Cea mai recentă glumă la adresa ei a venit într-un serial de pe Paramount+, când personajele au vorbit despre subiectele tabu pentru comedie din aceste vremuri: necrofilia, autismul și „transplantul de rinichi al Selenei Gomez”.

Imediat după gluma de la televizor, internetul i-a luat apărarea vedetei de 29 de ani. Însă, ideea ar fi fost alta. „Dacă privești tot episodul, referința la Gomez este parte a unei discuții pe care o au personajele despre subiectele care nu trebuie luate în derâdere și tocmai despre ideea ca această cultură de arătat cu degetul și exclus din societate nu trebuie să fie valabilă și pentru glumele proaste”, a spus o sursă pentru The Hollywood Reporter.

My fans always have my back. LOVE YOU. If you are able to please sign up to be an organ donor https://t.co/4GSEiHEfEf