Selecția judecătorilor/procurorilor. Cazanciuc: Această ipocrizie va transforma roba de magistrat într-o pelerină neagră menită să-i îndepărteze de sălile de judecată

"Zei, zmei și avocați. Avocați, judecători, procurori și parlamentari au participat astăzi, fără să le fie teamă unora de alții, la Congresul organizat de Uniunea Barourilor din România. Reuniunea nu a avut loc într-o sală de judecată, dar intervențiile au reflectat, într-o manieră clară, și în general de respect reciproc, pozițiile diferite ale actorilor scenei judiciare românesti. Am discutat despre datoria pe care o avem de a pune capăt alegerii judecătorilor si procurorilor prin examene de tip X si 0.

"Această ipocrizie va transforma roba de magistrat într-o pelerină neagră menită să-i îndepărteze de sălile de judecată"

Această ipocrizie a unei așa-zise selecții obiective, făcută pentru a fi mai ușor examimatorilor și nu pentru a identifica cele mai adecvate persoane, va continua să transforme roba de magistrat, al cărei rol este să dea încredere oamenilor că au venit în locul potrivit pentru a-și căuta dreptatea, într-o pelerină neagră menită să-i îndepărteze de sălile de judecată și să mai spere doar la o justiție divină. Nu e vina tinerilor care vor să fie zei și zmei - dacă nu la 24 de ani atunci când? - ci e vina societății care pune pe umerii lor o sarcină socială greu de dus, fără să îi pregătească adecvat și fără să îi ajute să își găsesacă drumul potrivit pentru ei, dar și pentru societate.

Și pentru că istoria noastră modernă ne-a arătat că în momente de căutare națională apariția unui prinț străin sau găsirea unor soluții adoptate în alte țări au fost adesea salvatoare, am făcut cadou avocaților un album cu palatele de justiție ale Franței, uneori emoționante, alteori impunătoare, după cum spune autorul. Am credința că o carte poate inspira, poate stimula dorința de a demonstra că am înțeles foarte bine că o casă a justitiei în centrul unui oraș nu este doar o dovadă de putere, ci expresia dorinței de a avea în mijlocul cetății, aproape de oameni, un loc al sperantei și încrederii.

Cartierul Justiției din București își propune să aibă o astfel de misiune. Dincolo de rolul hărăzit de Constituție avocaților, astăzi au demonstrat că pot fi un adevărat liant al societății, într-o țară pe nedrept divizată de către cei care nu înteleg ce înseamnă justiția într-o societate matură democratic sau înțeleg și sunt pur și simplu ticăloș", a scris Robert Cazanciuc pe Facebook.

Doi magistrați, eliberați din funcție de Klaus IohannisPreşedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretele de eliberare din funcţie a doi magistraţi, transmite Agerpres.



Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, şeful statului le-a eliberat din funcţie pe: Lavinia-Olivia Chiriac-Ienuş - judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Deta şi pe Carmen-Ecaterina Tănase - procuror la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul teritorial Constanţa.



Cei doi magistraţi au fost eliberaţi din funcţie ca urmare a pensionării.

Klaus Iohannis, alte decrete de eliberare din funcție a unor magistrați

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat și pe 26 aprilie 2022, mai multe decrete de eliberare din funcție a unor magistrați.

- Decret privind eliberarea din funcția de judecător la Judecătoria Drăgăşani a domnului Constantin Coşerea, delegat în funcția de președinte al acestei instanțe – pensionare, la data de 29 aprilie 2022;

- Decret privind eliberarea din funcția de judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Cluj a doamnei Alina-Camelia Ţopan – pensionare, la data de 1 mai 2022;

- Decret privind eliberarea din funcția de judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Petroșani a doamnei Gabriela Ponyiczky, delegată în funcția de președinte al acestei instanțe – pensionare, la data de 1 mai 2022;

- Decret privind eliberarea din funcția de judecător la Curtea de Apel Alba Iulia a domnului Aurelian-Gheorghe Mocan – pensionare;

- Decret privind eliberarea din funcția de judecător la Curtea de Apel Iași a doamnei Geta Sandu – pensionare;Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Aurelia Joghiu, președintele Tribunalului Brăila – pensionare;

- Decret privind eliberarea din funcția de judecător la Tribunalul București a doamnei Viorica-Simona Matei – pensionare;

- Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Cornelia Luca, delegată în funcția de președinte al Secției de contencios administrativ şi fiscal al Tribunalului Galați - pensionare;

- Decret privind eliberarea din funcția de judecător la Judecătoria Odorheiu Secuiesc a doamnei Gabriela-Ramona Mălăieşiu - pensionare;

- Decret privind eliberarea din funcția de procuror a doamnei Mirela Andreia Florea Stoian, prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București – pensionare, la data de 1 mai 2022. Vezi mai mult AICI.

