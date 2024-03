Șeful Casei de Pensii, anunț pentru români: "Oficial începem procesul de recalculare. Vor fi creșteri spectaculoase". Exemplu de calcul

Anunț important pentru toți pensionarii români. Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii Publice, spune că ieri, 25 martie, a fost semnat contractul pentru realizarea softului necesar recalculării pensiilor. Potrivit lui, asta înseamnă că începe oficial procesul de recalculare a celor 4,8 milioane de pensii aflate în plată.

"Azi (25 martie 2024 n.r.) am semnat contractul subsecvent privind realizarea softului necesar recalculării pensiilor conform prevederilor Legii 360/2023 privind sistemul public de pensii. Oficial începem procesul de recalculare a celor 4,8 milioane de pensii aflate în plată. Suntem în linie dreaptă și hotărâți să facem dreptate pensionarilor după o viață întreagă de muncă! Suntem determinați să respectăm termenul prevăzut de lege astfel încât pensionarii să primească veniturile majorate prin noua lege a pensiilor", a scris Daniel Baciu pe pagina sa de Facebook.

Pensionarii vor primi pensiile recalculate din septembrie

Acum două zile, Daniel Baciu anunțase la România TV că românii își vor primi pensiile recalculate din luna septembrie. El a venit și cu un exemplu de calcul.

Vorbim despre un bărbat zidar. Acum are o pensie în plata de 3.186 lei, are nr puncte de 51. Stagiul de cotizare este compus din stagiu contributiv si necontributiv. Avem 14 ani condiții speciale, stagiu asimilat, și avem acel spor pentru anii de grupă de munca. Total stagiu e de 39 de ani, 4 luni și 7 zile. Stagiu contributiv – 33 de ani și 2 luni. Se calculează punctele de stabilitate. Avem pe tranșe de vechime. Adunăm acest număr de puncte de stabilitate – 5 puncte în plus pentru acest domn zidar care le realizează peste aceste puncte stabilitate pe contributivitate. Rezultă un număr de 56 de puncte. Pe noua formulă de calcul – rezulta un cuantum pensie de 4.568 lei după recalculare. O creștere de 1.400 lei – 43,37% creștere”, a spus Daniela Baciu.

Pensiile care se vot majora cel mai mult

Totodată, șeful Casei de Pensii a precizat că cele mai mari majorări le vor simți românii care au acum pensiile mai mici.

"Vor creşte în special pensiile mici. (...) Din simulările pe care le-am avut, vor fi creșteri spectaculoase de 70%, 80%, chiar 90% pentru cei care au realizat acele stagii superioare ;i au avut contribuții mici la sistem, adică au lucrat pe salariul minim pe economie. De exemplu, o femeie care a lucrat la o țesătorie timp de 40 de ani va primi o creștere de aproximativ 1.000 de lei în plus la pensie. Dacă a muncit 40 de ani, va avea următoarele puncte de stabilitate: 5X0,5 puncte + 5 X 0,75 puncte + 5X1 punct = 11,5 puncte. La acestea se adaugă punctele de contributivitate", a mai spus Daniel Baciu la România TV.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News